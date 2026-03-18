呂秋遠遇「拖吊都市傳說」　2萬殺到5千！車行曝行情笑了

▲律師也碰到私人拖吊業者亂開價。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

記者周亭瑋／綜合報導

「關於拖吊費的都市傳說，終於也被我遇到了！」律師呂秋遠日前行經台北市羅斯福路時，車輛突然全面熄火，眼看信用卡、車廠及保險公司的拖吊專線，通通「派不出車」或「要等2小時」，最終他被迫求助網路私人拖吊；沒想到，僅僅1公里的路程，對方竟開價2萬元，荒謬的「殺價過程」也引發網路熱議。

羅斯福路顧路！呂秋遠求助正規拖吊全碰壁：要等2小時

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呂秋遠發文透露，日前開車行經羅斯福路時，車子電瓶突然故障熄火，且因停電無法打入N檔，導致車輛橫卡在路中央，「於是我默默地打開後車廂，閃燈、把警示牌往後放，後方的車子，慢慢地往左右閃。」

他第一時間聯繫信用卡及車廠拖吊，對方僅回覆「盡快安排」；隨後他撥打保險公司專線，更得到「要等2小時」的殘酷答案。眼看車流回堵，他不禁自嘲，「乾脆讓警方拖吊好了，至少不會受冷風吹。」

網路救援25分鐘趕到 開價「1公里2萬元」嚇壞律師

為了脫離困境，呂秋遠透過網路搜尋私人拖吊，對方雖25分鐘趕到，但收費卻讓他傻眼，僅僅拖吊約1公里的距離，年輕司機竟心虛開價2萬元。

當下，呂秋遠不失專業地微笑，冷靜提醒「大哥，這個費用可能算錯了，要不要再算一遍？」聞言，對方搔了搔頭，像是沒遇過不發脾氣，卻一直要他殺價的人。

價格三度「自打對折」 5000元成交竟仍貴1倍？

在呂秋遠的冷靜對峙下，司機開始在收據上塗改，價格從2萬降到1.2萬，再降到7000元，最後以「快速通關費」5000元成交。

他無奈表示，司機臨走前感嘆，「要是每個人都跟你一樣好好說就好了」，還想私下加LINE。沒想到，修車廠老闆隨後補刀，直呼「其實2500元他也會同意，這才是合理行情。」

律師感嘆：正規管道根本沒用 籲主管機關介入

最後，呂秋遠不禁感嘆，在台北市中心發生事故，正規拖吊管道卻效率不彰，而私人拖吊則存在亂開價的歪風。他呼籲，主管機關應介入管理這類「拖吊都市傳說」，避免更多車主在焦慮時刻淪為待宰羔羊。

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