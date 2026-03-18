　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

呂秋遠遇「拖吊都市傳說」　2萬殺到5千！車行曝行情笑了

▲律師也碰到私人拖吊業者亂開價。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

▲律師也碰到私人拖吊業者亂開價。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

記者周亭瑋／綜合報導

「關於拖吊費的都市傳說，終於也被我遇到了！」律師呂秋遠日前行經台北市羅斯福路時，車輛突然全面熄火，眼看信用卡、車廠及保險公司的拖吊專線，通通「派不出車」或「要等2小時」，最終他被迫求助網路私人拖吊；沒想到，僅僅1公里的路程，對方竟開價2萬元，荒謬的「殺價過程」也引發網路熱議。

羅斯福路顧路！呂秋遠求助正規拖吊全碰壁：要等2小時

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂秋遠發文透露，日前開車行經羅斯福路時，車子電瓶突然故障熄火，且因停電無法打入N檔，導致車輛橫卡在路中央，「於是我默默地打開後車廂，閃燈、把警示牌往後放，後方的車子，慢慢地往左右閃。」

他第一時間聯繫信用卡及車廠拖吊，對方僅回覆「盡快安排」；隨後他撥打保險公司專線，更得到「要等2小時」的殘酷答案。眼看車流回堵，他不禁自嘲，「乾脆讓警方拖吊好了，至少不會受冷風吹。」

網路救援25分鐘趕到　開價「1公里2萬元」嚇壞律師

為了脫離困境，呂秋遠透過網路搜尋私人拖吊，對方雖25分鐘趕到，但收費卻讓他傻眼，僅僅拖吊約1公里的距離，年輕司機竟心虛開價2萬元。

當下，呂秋遠不失專業地微笑，冷靜提醒「大哥，這個費用可能算錯了，要不要再算一遍？」聞言，對方搔了搔頭，像是沒遇過不發脾氣，卻一直要他殺價的人。

價格三度「自打對折」　5000元成交竟仍貴1倍？

在呂秋遠的冷靜對峙下，司機開始在收據上塗改，價格從2萬降到1.2萬，再降到7000元，最後以「快速通關費」5000元成交。

他無奈表示，司機臨走前感嘆，「要是每個人都跟你一樣好好說就好了」，還想私下加LINE。沒想到，修車廠老闆隨後補刀，直呼「其實2500元他也會同意，這才是合理行情。」

律師感嘆：正規管道根本沒用　籲主管機關介入

最後，呂秋遠不禁感嘆，在台北市中心發生事故，正規拖吊管道卻效率不彰，而私人拖吊則存在亂開價的歪風。他呼籲，主管機關應介入管理這類「拖吊都市傳說」，避免更多車主在焦慮時刻淪為待宰羔羊。

►訂鴨肉飯「禮貌求3張衛生紙」　店家冷笑公審！網氣炸：支持提告
►LINE Premium「和免費版」究竟差在哪？　一圖快速搞懂
►打敗美國隊！委內瑞拉「最可怕之處」　體育大叔：無話可說的冠軍

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐乃麟開告8酸民！　法庭對峙「全認錯道歉」
醫曬「BBBBB」神祕戰績！家長剉咧等：全班已10人請假
出國玩注意！　「每週這天」機票最便宜
拖吊蟑螂「龜山回北市」要價8萬8！　買關鍵字壟斷市場
名導柯一正大爆氣！　跳引擎蓋、刮賓士車畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春睏不是懶！3招「無咖啡提神法」讓大腦快速回神

嘉義高中繁星錄取捷報　醫牙學群9人通過篩選

明明常聯絡見面卻只剩交換近況？「趕進度社交」正在殺死你的真實友誼

服務業缺工27萬！鼎泰豐3.75萬月薪搶實習生　飯店業祭技術加給

嘉華中學繁星上榜破八成　錄取台大法律與醫學系

鼓山高中繁星創佳績！國中直升6年一貫　校長喊興趣比名校更重要

呂秋遠遇「拖吊都市傳說」　2萬殺到5千！車行曝行情笑了

阿里山高峰飯店火警　「火光燒亮黑夜」畫面曝！旅客睡到一半驚逃

WBC落幕！運彩公會理事長PO文：台灣體育不能只靠「感動」支撐

春分儀式感！3招讓客廳秒變法式花園　用「這杯」跟上2026最夯春季派對

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

貓吐舌躺桌等麻藥退掉　突遭陌生喵伸小掌偷襲

春睏不是懶！3招「無咖啡提神法」讓大腦快速回神

嘉義高中繁星錄取捷報　醫牙學群9人通過篩選

明明常聯絡見面卻只剩交換近況？「趕進度社交」正在殺死你的真實友誼

服務業缺工27萬！鼎泰豐3.75萬月薪搶實習生　飯店業祭技術加給

嘉華中學繁星上榜破八成　錄取台大法律與醫學系

鼓山高中繁星創佳績！國中直升6年一貫　校長喊興趣比名校更重要

呂秋遠遇「拖吊都市傳說」　2萬殺到5千！車行曝行情笑了

阿里山高峰飯店火警　「火光燒亮黑夜」畫面曝！旅客睡到一半驚逃

WBC落幕！運彩公會理事長PO文：台灣體育不能只靠「感動」支撐

春分儀式感！3招讓客廳秒變法式花園　用「這杯」跟上2026最夯春季派對

謝金河：市場焦點在AI科技硬體上游　波灣衝突的可控性

超級強勢股！既耐震又逆勢突破的DNA　哪些是正港的黑馬

劉若英首度挑戰「美國萬人場館」！　四面台365度感受舞台魅力

人妻不解「年薪300萬」竹科尪不置產　網友大讚清醒

林濁水：民進黨亟待建立健康史觀　感謝日本人對台貢獻是奴隸心態

春睏不是懶！3招「無咖啡提神法」讓大腦快速回神

這什麼生物？橘貓初遇「嬰兒大哭」　傻眼反應爆紅：9條命也沒轍

要換床單「小狗龍捲風」不給！　抓抓抗議急到狂說話

陳美鳳被舊愛問「求婚沒答應後悔嗎」　吐3字笑了：剛好的自在

高虹安率團赴日本宮城縣府　簽署竹市首份縣級城市MOU

「朴宰範的私生子XD ！？」　化身一日奶爸變得超溫柔

生活熱門新聞

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

打敗美國隊！委內瑞拉「最可怕之處」　體育大叔：無話可說的冠軍

LINE Premium「和免費版」究竟差在哪？　一圖快速搞懂

全台10縣市明天停水！最久「從早到晚無水用」時間區域一次看

全聯「神級甜點」被掃空！全場讚：茶香濃郁

玉女歌手成「中藥女強人」　照顧植物人弟弟22年

午後3地留意零星雨　明起變天「半個台灣濕答答」

她讚國旅1優勢「比出國舒服」！網吐槽

繁星推薦放榜「總缺額922人」　文化133人最多、台大也缺17人

鋒面明接近！　3天雨最多

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

輔大之狼再現蹤新莊！緊盯女生胸部放話「幹大事」

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

更多熱門

相關新聞

車輛拋錨卡台一線路口 警排除化解車陣危機

車輛拋錨卡台一線路口 警排除化解車陣危機

枋寮鄉台一線三岔路口日前有一輛自小客車停等紅燈時突然熄火卡在車道中，造成車流受阻。枋寮警分局員警巡邏經過時立即上前協助，一人指揮交通、一人排除故障並與民眾合力將車輛推至路旁，迅速恢復交通順暢，駕駛對警方熱心協助深表感謝。

愛車喇叭壞了叫不停　警拆電瓶解危

愛車喇叭壞了叫不停　警拆電瓶解危

法師車拋錨卡路中央　2暖警推車解圍

法師車拋錨卡路中央　2暖警推車解圍

交通部擬整頓「天價拖吊費」最重罰50萬　法令拚年底上路

交通部擬整頓「天價拖吊費」最重罰50萬　法令拚年底上路

即／北投警車突起火燃燒　消防急灌救

即／北投警車突起火燃燒　消防急灌救

關鍵字：

拖吊費台北羅斯福私人拖吊車輛故障費用爭議

讀者迴響

熱門新聞

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

方志友淚訴11年婚姻壓力！

WBC委內瑞拉擊敗美國　川普秒發「1單字」

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

方志友23歲帶球嫁　與楊銘威11年婚姻「完整時間軸」

吳淡如：這7種人最難變有錢

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

LINE訂閱制本週有望上線

WBC最終排名出爐　台灣較上屆進步

即／南港建案爆工安意外！　工人「19F墜B5」軀幹斷裂慘死

黃仁勳背板股「新面孔」永擎祭庫藏股　飆第2根漲停

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面