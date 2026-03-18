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會晤NVIDIA高層！陳其邁GTC巡禮科技巨頭　串聯高雄供應鏈夥伴

▲▼會晤NVIDIA高層！陳其邁GTC巡禮科技巨頭　串聯高雄供應鏈夥伴 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁參訪NVIDIA GTC大會展區，探討生成式AI、機器人技術等最新技術在高雄的應用與實踐可能。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁二度受邀出席全球最大人工智慧盛會NVIDIA GTC大會，出席黃仁勳主題演講並率隊參訪GTC大會展區，與多家高雄重要合作夥伴深入交換意見，包括NVIDIA、鴻海、Cisco（思科）、AWS、緯創與緯穎、Linker Vision等全球戰略夥伴，探討高雄推動AI產業升級與深化合作的契機。

陳其邁指出，高雄在推動智慧城市與數位治理的過程中，將同步強化數位基礎設施韌性，並透過與國際企業的合作與交流，掌握全球技術趨勢，吸引更多投資與研發能量落地，帶動城市與產業持續升級。

NVIDIA今年強調從晶片走向整體基礎設施的升級，範圍涵蓋資料中心到邊緣運算等領域，陳其邁不僅深入瞭解NVIDIA展區，同時與NVIDIA主權AI及智慧城市相關部門高層進行會面，交流主軸緊扣AI運算平台、軟硬體整合生態系及城市級應用策略，針對「智慧高雄燈塔計畫」合作現況、後續推動進程，探討生成式AI、機器人技術、數位孿生等最新技術在高雄應用的可能性。

▲▼會晤NVIDIA高層！陳其邁GTC巡禮科技巨頭　串聯高雄供應鏈夥伴 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁GTC巡禮科技巨頭，參訪高雄重要投資夥伴展攤 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼會晤NVIDIA高層！陳其邁GTC巡禮科技巨頭　串聯高雄供應鏈夥伴 。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄重要投資策略夥伴鴻海科技集團則展現AI基礎設施與實體AI整合實力，首度公開基於 NVIDIA 平台的Vera Rubin NVL72機櫃級AI伺服器，並具體化「AI工廠」概念，推出可快速部署且具規模化能力的解決方案。

在智慧城市展區，鴻海聚焦CityGPT平台與高雄市政府合作成果，應用涵蓋智慧交通、公共安全及智慧醫療，整合AI生態系、數位孿生與機器人技術，展現跨域落地能力。

其中，道路安全檢核與決策系統為全國首創，透過生成式AI分析路型與事故資料，自動辨識風險並提出改善建議，凸顯AI於城市治理的實際效益。

Cisco展區聚焦AI時代的關鍵技術，現場展示與 NVIDIA 聯手打造的 「Cisco Secure AI Factory」，涵蓋資安防護、基礎設施監控、網路管理及邊緣推論等關鍵工具。

▲▼會晤NVIDIA高層！陳其邁GTC巡禮科技巨頭　串聯高雄供應鏈夥伴 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁GTC巡禮科技巨頭，參訪高雄重要投資夥伴展攤 。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府團隊也造訪長期在智慧城市與創新多方面合作的Amazon Web Services（AWS）展區，了解包含美國、日本、新加坡等政府與企業，如何藉雲端、AWS AI Factroies加速公部門服務創新，作為高雄推動安全、智慧的創新城市服務的重要參考。緯

創及緯穎攜手展示新世代AI解決方案，推出多項基於NVIDIA平台的創新系統，涵蓋加速運算、儲存與液冷技術，並延伸至整機櫃整合與驗證的一站式服務，展現其打造「AI工廠」的完整能力。Linker Vision則展示與高雄市政府以及NVIDIA合作的智慧高雄燈塔計畫，呈現運用大規模視覺模型（LVM）於交通監控、災害防救與城市管理的實際成果。

陳其邁表示，AI已成為城市治理與產業升級的關鍵動能，高雄正以算力建設、產業應用與人才培育為核心，打造完整AI生態系，並透過「智慧高雄燈塔計畫」與主權AI建設，持續深化在交通管理、防災應變與公共安全等領域的智慧治理成果。

經發局長廖泰翔補充，今年GTC大會聚焦生成式AI、AI工廠、機器人、智慧製造與數位孿生等關鍵應用，吸引全球科技企業與研究機構參與，顯示AI正快速進入產業與城市治理各層面，此次參訪涵蓋AI產業鏈上游硬體、中游平台及下游應用，相關成果將作為高雄推動產業轉型、智慧城市建設與國際合作的重要佈局參考。

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