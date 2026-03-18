明明常聯絡見面卻只剩交換近況？「趕進度社交」正在殺死你的真實友誼

▲心理師建議，打破「趕進度社交」的關鍵在於降低聚會門檻，平凡卻頻繁的「生活感」陪伴，更能建立深層且真實的連結。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

明明和最好的朋友幾乎每天傳訊息，卻發現兩人已經好幾個月沒見面了？即便好不容易約成，坐下來吃早午餐或喝點小酒時，聊的也只是些生活表面的近況更新，難以深入內心。這種像是為了趕進度而進行的「重點式會面」，正是社群媒體上引發熱烈討論的「趕進度社交（Catch-up culture）」，國外網站《Bustle》文章中提到，許多TikTok創作者紛紛指出這種社交模式正在侵蝕友誼，甚至讓人感到更加孤獨。

為什麼「趕進度」讓友誼名存實亡？

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創作者@frankyslates在一段爆紅影片中感嘆，即便朋友們都住在同一區域，距離不到三公里，但想約吃頓飯卻得對齊五、六個人的行程表，考量工作、旅行、健身和另一半的時間。這導致見面變得極其稀有，而一旦見面，內容就只剩下「交換近況」。

心理治療師艾莉卡·施瓦茨伯格（Erica Schwartzberg）將這種現象比喻為「在泳池淺水區戲水」，而非深潛入水。雖然過程中有說有笑，但結束後往往會感到空虛。她解釋：「你們把所有時間都花在『下載』對方的生活簡報，而不是真正活在當下，或是一起創造新的回憶。」

社交壓力與失落的社群感

這種過度依賴「大計畫」的聚會，也是導致許多人最後一刻想「放鴿子」的主因。當每次見面都被寄予「必須值得」、「彌補沒見面的遺憾」等厚望時，壓力也就隨之而來。你真的有體力在兩小時內聽完對方過去半年的所有故事嗎？答案往往是否定的。

此外，缺乏「新鮮感」也是友誼降溫的關鍵。施瓦茨伯格指出，大腦在與朋友共同經歷新事物時，會將對方編碼進這段記憶中，建立深層連結。如果只是重複坐著說話，友誼就容易隨著年齡增長而逐漸枯萎。

如何打破「趕進度」的惡性循環？

如果你也厭倦了這種蜻蜓點水式的互動，想找回真正的生活連結，專家建議從以下幾點著手：

降低門檻，增加頻率：不要總想著要吃昂貴的大餐。施瓦茨伯格建議，可以邀請朋友一起做些「平凡的瑣事」，例如一起去藥局買生活用品、去公園散步，或是心血來潮的電影之夜。讓聚會變得輕鬆、自然且規律。

善用語音訊息：對於遠距離或忙碌的朋友，語音訊息是維持連結的神器。這能讓對方聽到你的聲音與當下的情緒流露，你甚至可以在做家事或慢跑時，像聽Podcast一樣聽朋友的分享。

嘗試「平行運作」：有時候，只是兩個人併排坐在沙發上各自刷手機，也是一種親密的陪伴。

我們需要的是人生的「見證者」

當我們不再執著於定期的「近況匯報」，而是讓朋友進入日常，才能真正建立起大家嚮往的「互助圈」。誠如施瓦茨伯格所言：「我們需要的是生活的見證者，是那些知道你生命故事連續章節的人，而不僅僅是看過精彩集錦的朋友。」