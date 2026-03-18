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南投焚化爐環評會議爆衝突！環團控暴力執法過當　警方回應了

▲名間鄉反焚化爐自救會召開記者會，控訴南投警方執法過當。（圖／翻攝「名間鄉反焚化爐自救會」臉書粉專）

▲名間鄉反焚化爐自救會召開記者會，控訴南投警方執法過當。（圖／翻攝「名間鄉反焚化爐自救會」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府擬於名間鄉興建垃圾焚化廠，引發環團和地方民眾不斷抗爭，16日召開環評範疇界定會議時又爆發激烈警民衝突，環團代表張淑芬因咬傷女警而遭法辦；但環團人士控訴，現場不但出動大量警力與盾牌、拒馬等阻隔民眾與審議委員溝通，張淑芬等人更遭強行拉扯、壓制帶離，抨擊警方執法過當。

名間鄉反焚化爐自救會今天上午於立法院召開記者會，立法委員羅美玲、監督施政聯盟執行長許心欣、彰化環保聯盟副理事長張淑芬都出席，質疑南投縣府未正面回應程序爭議，反以警力壓制民意，使公共溝通場域失去本質，並要求說明警力調度依據、現場指揮責任及執法合法性，並呼籲停止以維安之名侵害人民參與公共事務之權利。

▲▼彰化縣環保聯盟副理事長張淑芬站上桌子扔撒茶葉抗議，遭警方拉下制止後咬傷女警右肩。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼彰化縣環保聯盟副理事長張淑芬站上桌子扔撒茶葉抗議，遭警方拉下制止後咬傷女警右肩。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲名間鄉反焚化爐自救會召開記者會，控訴南投警方執法過當。（圖／記者高堂堯翻攝、翻攝「名間鄉反焚化爐自救會」臉書粉專）

張淑芬聲淚俱下回顧，當時因為警方在審議委員席前搭起圍網，所以才站到桌子上面去撒茶葉抗議，就毫無預警地整個人被多位警員懸空拉下、壓住、掐脖、扣手、從後面抱住並硬拖出會場，讓她無法呼吸、幾乎休克，但用意志力撐到晚上、感到渾身疼痛而去看醫生，有手部挫傷、膝蓋瘀青，「真的有嚇到，警察有必要這樣對待我們嗎？做環境運動這麼久，從來沒有這樣被施暴過！」

張淑芬表示自己是南投市出身，叔叔住在赤水村，跟她說「你做環境運動的如果不來幫忙，我們這邊該怎麼辦？」強調只是要凸顯茶葉對在地人的重要才扔撒茶葉；因手機一度被扣走，她後來才看到94歲的父親看到新聞打了60通電話來關心：「你有怎麼樣嗎？警察怎麼這麼鴨霸、這麼惡劣！許淑華怎麼這樣欺負人？」「許淑華縣府說要告到底，但如果你焚化爐不要蓋，我被抓去關也沒關係，同樣是南投女兒，你難道不愛故鄉嗎？」

▲▼女警遭咬傷後又被推擠、撞傷頭部導致輕微腦震盪，南投縣警局長謝宗宏到院慰問。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼女警遭咬傷後又被推擠、撞傷頭部導致輕微腦震盪，南投縣警局長謝宗宏到院慰問。

▲南投縣警局長謝宗宏慰問受傷女警。（圖／記者高堂堯攝）

立委羅美玲等與會人士認為，南投垃圾問題急需解決，但焚化爐造成的環境汙染、對名間鄉茶產業的影響，縣府始終未充分回應民眾的疑慮；而當天會議現場採高規格維安，並以人牆與動線管制阻隔民眾，甚至限制電梯使用，影響老弱婦孺與物資運送，且會議未在名間鄉舉辦、壓縮民眾參與討論的空間，都是造成民怨和衝突的原因。

▲警方出示蒐證畫面澄清，安排障友乘坐輪椅，並未阻止其搭乘電梯。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方出示蒐證畫面澄清，安排障友乘坐輪椅，並未阻止其搭乘電梯。（圖／記者高堂堯翻攝）

負責維安工作的南投警分局則回應，鑑於1月31日環評會議曾發生民眾失控行為，縣府於16日在縣立婦幼館召開「垃圾處理及再生能源中心環評會議」第1次延續會議時，即加強安全維護：由於時逢上班日，該分局以交通改道牌區隔上班人員及與會民眾，並於入口處檢查民眾是否攜帶危險物品，會場則部署警力50名，以桌椅區隔民眾與委員，避免過激攻擊行為；另因會場僅有1部電梯，所以保留供審議委員進出及老弱婦孺、行動不便人員使用，以維護會場安全動線。

南投分局指出，環保團體於會議開始後大聲鼓譟並丟撒茶葉、破壞桌椅，員警勸導時，張淑芬推擠並咬傷1名女警，該名女警隨後又被推擠頭部、碰撞桌椅，致輕微腦震盪，現仍住院中；該分局為維護秩序，即以現行犯逮捕張淑芬，當日移送地檢署，經諭知5000元交保及限制住居。

南投分局強調，尊重民眾表達訴求權利、秉持行政中立原則，但呼籲針對公共議題討論應理性溝通，切勿以暴力手段干擾會議或攻擊執勤員警，對於任何妨害公務之非法行為都將依法究辦、絕不寬貸，以維護法治與社會秩序。

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