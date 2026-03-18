被前妻提告竊盜！桃園莽男「把6歲女兒當人質」逼撤告　下場曝光

▲桃園市呂姓男子因被陳姓前妻控告偷竊財物，為脫罪於2024年11月帶走女兒要脅撤告，地院判決出爐。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子遭前妻控告竊盜財物，呂為求脫罪竟於2024年11月擅自至桃園區某安親班將女兒帶走，還傳送訊息給擁有監護權的前妻要脅撤告，前妻憤而報警提告；桃園地院審結依成年人故意對兒童犯剝奪行動自由、恐嚇罪分別判處有期徒刑6月、4月，還可上訴。

檢警調查，呂姓男子與妻子感情不睦離異，但兩人育有6歲女兒，彼此仍具有家庭暴力防治法之家庭成員關係。2024年11月間，呂男因偷竊前妻財物被報警提告，呂為求脫身，於21日下午4時許，未經前妻同意，擅至女兒就讀桃園區某家安親班將女兒帶至龜山區住所，以此方式讓女兒脫離前妻之監護而略誘。

傍晚時分，呂男以通訊軟體傳送訊息給前妻恫嚇：「先去警局撤告，女兒高高興興跟你回家」等語，隨後又打電話說若不撤銷竊盜告訴，就不會讓女兒跟她回家等語；前妻生心生恐懼報警提告，警方據報前往陳男住處發現女童被限制行動於屋內，但仍順利將女童帶回陳母身邊，警方依妨害自由、恐嚇罪嫌將呂男送辦。

桃園地院審理時，被告呂男坦承犯行，並與前妻達成和解，法官昨（17）日審結，依成年人故意對兒童犯剝奪行動自由、恐嚇罪分別判處有期徒刑6月、4月，本案仍可上訴。

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