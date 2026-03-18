太陽花學運12周年　賴清德：事實證明台灣的發展不應過度依賴中國

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

今日是318太陽花學運12周年，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德今（18日）在中常會致詞時表示，在318運動之前，國民黨執政下，把台灣經貿緊緊與中國綁定在一起，使得台灣的經濟發展嚴重停滯不前，民進黨執政十年來，台灣逐步走出過度依賴單一市場的發展模式，去年經濟成長率達到8.68％，事實證明，台灣的發展應該要走向全世界，不走回頭路。

據轉述，賴清德提到，前天是316野百合學運36週年，今天是318太陽花運動12週年。36年前的野百合學運，推動了國會全面改選，以及促成總統由人民直接選舉。1996年台灣完成首次總統直選，2000年完成第一次政黨輪替。讓國家統治的正當性真正回歸人民，確立「人民是國家的主人」。

賴清德指出，12年前的太陽花運動，學生和公民社會挺身而出，阻止服貿協議倉促通過，也讓台灣社會重新思考經貿未來發展方向。在318運動之前，國民黨執政下，把台灣經貿緊緊與中國綁定在一起，使得台灣的經濟發展嚴重停滯不前。

賴清德提到，其後，民進黨執政十年來，推動企業「立足台灣、布局全球、投資世界」，讓台灣逐步走出過度依賴單一市場的發展模式，積極走向全世界，整體發展變得更加多元、也更具韌性，經濟實力更為繁榮興盛。318運動所喚起的公民意識，讓台灣人民審慎檢視過度依賴中國的風險問題，選擇積極參與國際經貿體系，才成就現在台灣經濟發展與社會穩定的成果。

賴清德表示，去年台灣經濟成長率，達到8.68％，且今年經濟成長率，預估將達到7.71％。事實證明，台灣的發展應該要走向全世界，不走回頭路，台灣才能在全球經濟變局中，展現更強的韌性與競爭力。賴強調，要延續民主前輩的精神，勇敢面向未來。只要堅守民主、走向世界，台灣就一定能持續前進，也一定能把更好的未來交到下一代手中。