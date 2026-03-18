民進黨北桃人選浮出水面　王世堅：鄭麗君最適合、黃世杰非常優秀

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨布局年底縣市首長大選，多數縣市人選已經確定，但台北桃園遲遲未決，台北部分，行政院副院長鄭麗君呼聲最高；桃園部分，原本有意參選的王義川、何志偉近日都表達支持另一人選黃世杰。綠委王世堅今（18日）受訪時表示，鄭麗君是黨內最適合人選，且使命必達，黃世杰也非常非常優秀。王世堅也提到，黨在遊說人選時應該先確定有沒有意願，再作後續打算。

王世堅日前形容，台北市長是蔣萬安對決鄭麗君的雙王之爭。有媒體詢問，有沒有考慮把自己變成那個王？王否認並表示，完全沒有，自己沒有意願，也沒有條件，且鄭麗君副院長確實學養俱佳、才德兼備。而且事實上，鄭麗君處事能力非常的強。包含對美關稅談判、在行政院推動的很多業務，四個字形容，使命必達。

王世堅形容，鄭麗君是很低調、默默在做事的人，平常比較不會被注意到有很多長處。自己剛好在中常會將近兩年，有看到鄭麗君在報告一些政務，只要她接受到指令都戮力完成，鄭麗君能力很強，在首都的選舉，不但才德兼備且才貌雙全。她是我們黨內，我認為最適合的人選。

王世堅強調，當然民進黨人才濟濟，還有徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤，好幾位都非常適合，因為已經到3月，所以這次黨在遊說人選時，要一位一位好好談，必須先確定有沒有意願、要不要選，確定好再去談下一位。

對於最終人選，王世堅也提到，比方說前些日子，有人推薦媒體主持人，那都非常好，他確實是一個非常優秀的人選。可是應該從現在談的過程中排列好順序，對於現在優秀人選才是公平的。不能在跟人家談時，又加入其他人選。其他人也非常優秀，就是看前面談得怎麼樣，再做後續的打算。

至於桃園市長提名人選，原本有意參選的王義川、何志偉近日都表達支持另一人選黃世杰，王世堅認為，黃世杰非常非常的優秀。黃過去參選立委時，自己有一兩次去站台，所以對他有相當的了解，黃世杰確實是非常優秀、很適合的人選。

王世堅也提到，凡事還是有先來後到。何志偉畢竟已經去桃園經營了一年多，也對桃園市政提出了很多看法、建設藍圖，所以他已經有著力，而且著力甚深。除非何志偉真的不選，否則他應該被列入優先的考量。畢竟何志偉已經去經營那麼久，本身也優秀，總是要有個排序。

王世堅認為，如果兩位都還是有意願參選，而且都積極要選的話，那就很簡單用民調決定。不過他們兩位可能就是揖讓而升啦，也沒有說要競爭、爭取的情況。實際情況他不了解，不過畢竟已經經營這麼久了，也還是要有一定的尊重。