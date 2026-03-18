腸病毒進入流行期！彰化縣啟動校園大作戰　宣導正確洗手與環境清消

▲彰化縣衛生局聯手麥當勞叔叔之家慈善基金前進校園宣導腸病毒衛生觀念。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

隨著天氣逐漸變熱，腸病毒流行期即將來臨，彰化縣衛生局與麥當勞叔叔之家慈善基金會今（18）日在秀水鄉明正國小舉辦了一場超有趣的「洗趣腸病毒，健康樂無憂」記者會，縣長王惠美特別到場，跟孩子們最熟悉的麥當勞叔叔一起上演活潑的互動短劇，用歡笑聲把「正確勤洗手」的觀念深植在每位學童心中。

為了讓學童真正記住洗手的重要時刻，彰化縣政府聯手麥當勞叔叔，透過一問一答的趣味互動和生動的戲劇演出，讓幼童深刻了解「溼、搓、沖、捧、擦」這洗手五步驟，以及「吃東西前、上廁所後」等洗手習慣。

縣長王惠美在活動中表示，今年全國已經確診2例腸病毒感染併發重症的案例，預防勝於治療，而最簡單也最有效的方法就是「勤洗手」。她特別提醒小朋友，洗手不只是把手弄濕，一定要確實搓洗，更要養成好習慣。除了洗手步驟，她也不忘叮嚀「生病就要請假在家休息」，千萬別帶著病菌上學，保護自己也保護同學。

王惠美指出，彰化縣從1月開始，衛生局就已經深入校園，針對全縣336家幼兒園進行洗手查核與輔導。接下來還會有小兒科醫師進駐66家托嬰中心，提供專業諮詢；預計到6月底前，全縣247所國小、附設幼兒園及公托機構都會完成腸病毒群聚事件的防疫演習，就是要提前佈署，杜絕病毒傳播。

已經連續29年投身洗手教育的麥當勞叔叔之家慈善基金會，這次當然也沒缺席。基金會方案營運副理林佩蓉說，他們在全台已經跑遍超過3000所學校，就是希望用孩子聽得懂、喜歡看的表演方式，把洗手防病的觀念變成快樂的學習經驗。

衛生局強調，腸病毒傳染力極強，大人回家後千萬別急著抱小孩，務必「先更衣、再洗手」，才能阻擋病毒入侵。如果發現家中小孩出現嗜睡、意識不清、手腳無力或持續嘔吐等重症前兆，一定要馬上前往彰基、秀傳等四家腸病毒責任醫院就醫，把握黃金救治時間。讓我們一起用正確的洗手習慣，守護孩子健康長大。