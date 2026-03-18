名導柯一正「車庫被擋」大爆氣！　跳引擎蓋、刮賓士車畫面曝光

記者張君豪／台北報導

北市松山區八德路三段一帶2025年11月6日21時許，發生車輛毀損案件！被害車主報警後警方調閱監視器畫面顯示，一名男子跳上擋住他車庫的黑色賓士車引擎蓋並多次踩踏，造成車體毀損。警方調查確認，涉案人為知名導演柯一正，全案經警詢後，依毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦，北檢依毀損罪嫌提起公訴。而柯導憤怒暴走跳上他人車輛，踩凹引擎蓋，並拿禁止停車牌刮擦毀損賓士車的畫面也隨之曝光！

▲名導柯一正怒砸、踩踏他人車輛畫面全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝、下同）



松山警方表示，去年11月8日接獲民眾報案，指其車輛停放於上述地點，隔日發現左側前後車門出現多處板金凹陷與刮傷，引擎蓋亦有受損情形，遂檢具相關事證提出告訴。警方調閱周邊監視器畫面發現，案發當晚9時許，有男子對該車輛進行踩踏並以不明工具敲擊，造成車體多處損壞，隨即通知相關人員到案說明。





根據檢方調查，柯一正於案發時疑似是因車庫出入口遭車輛停放影響通行，進而對該車輛進行破壞行為。而柯一正到案後坦承畫面中人物為自己，相關行為動機及過程由檢警調查中。全案依涉嫌毀損罪嫌函送檢方偵辦。



資料顯示，柯一正具影視創作背景，為美國哥倫比亞學院電影碩士，長期從事電影、電視劇及廣告導演工作，亦曾參與戲劇演出，並獲金穗獎及金鐘獎最佳單元劇導演獎等影像創作獎項，亦為紙風車文教基金會創辦人之一，長期投入藝文與公共議題活動。

警方表示，對於涉及毀損他人財物之行為，將依法究辦，並呼籲民眾如遇類似糾紛，應循合法途徑處理，避免因情緒衝突衍生刑事責任。

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