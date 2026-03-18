WBC落幕！運彩公會理事長PO文：台灣體育不能只靠「感動」支撐

▲中華隊雖然第一輪就被淘汰，但球員們在預賽的奮戰精神至今仍讓全台球迷動容。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

世界棒球經典賽落幕，中華隊雖然在第一輪就被淘汰，但是球員們在預賽的奮戰精神至今仍讓全台球迷動容。然而，在激情過後，如何將這股熱情轉化為推動台灣體育進步的動力？運彩公會理事長何昱奇近日有感而發，強調台灣體育發展不應僅停留在國際賽事的「感動」，更應從制度面著手，建立長遠且完善的體育環境。

何昱奇指出，這段時間看見了台灣球迷最純粹的熱情，無論勝負，每一聲吶喊與集氣都是對體育最真誠的支持。但他呼籲，比賽會結束，熱情不該只停留在賽場上，社會大眾思考台灣體育的下一步，認為制度的改革才是決定台灣體育能走多遠的關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對台灣體育環境的優化，何昱奇也提出五大核心訴求，包括完善運動政策規劃、普及健康均衡的運動觀念、運動員職涯整體規劃，尤其是從基層培育到退役後的人生保障以及提升並合理配置體育預算、預算執行需受監督，並建立責任制度。

何昱奇強調，運動員們需要的，不只是掌聲，而是行動，球迷的力量不應隨著賽事落幕而消散，而應延續到日常生活中。他鼓勵民眾持續關注體育政策、監督立法與行政機關的作為，並以實際行動支持基層運動與在地選手，讓體育真正成為台灣社會的一部分，「一場比賽可以帶來感動，但一個優質制度，才能改變未來。」他感謝每一位為中華隊加油的球迷，也期許在各界努力下，台灣的體育運動環境能一天比一天更好。