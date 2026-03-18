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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲嗆賴清德介入司法　民進黨：有什麼證據就拿出來證明

▲▼柯文哲聲請評鑑林俊言，鄭深元，柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，柯文哲指控這是總統賴清德介入司法。民進黨今（18日）回應，基於尊重司法獨立，對於審判中案件不多做評論，就如同柯先生所言，「若有證據司法就該拿出來」，不禁想問：柯先生有什麼具體證據，證明民進黨或是賴清德總統有介入您的司法案件？還是您只會拿過去繪聲繪影、或是由您過去領導的政黨及側翼所私自揣測的各種不實謠言，來攻擊司法？

柯文哲昨天接受聯合報專訪時表示，司法是國家最後一道防線，理論上應該要被人民信任，而不是成為執政者打壓反對黨的政治工具「應該要以證據為基礎辦案，而不是用編故事的方式定罪」。柯也表示，可能在賴總統的眼中，柯文哲就是最礙眼的雜質，「我要跟他說抱歉，我不會投降」。

對於柯文哲發言，民進黨發言人吳崢提醒柯文哲，吳表示，當初去檢舉京華城案的是國民黨市議員，不是民進黨也不是賴清德，冤有頭債有主，也請柯先生誠實面對司法。

針對柯文哲所言「執政黨祭出三不政策對付藍白多數」，吳崢指出，這又是在野黨這段時間為了撇清自己在國會強行通過毀憲亂政的惡法，所製造出的錯假訊息。正因為這屆立法院是在野多數，卻在開議之初即強行通過國會擴權法案，最後遭到憲法法庭宣判違憲。

吳崢表示，自此，在野黨便意圖利用修改《憲法訴訟法》的方式讓憲法法庭停擺，並陸續通過《財劃法》惡修案，以及有違憲疑慮的預算案等毀憲亂政、掏空中央財政的惡法。

吳崢強調，在執政團隊窮盡各種憲政手段都無法救濟時，行政院只好選擇以「不副署」方式來做最後的行政防禦，以求國家憲政體制穩定運作，必須強調，「不副署」法律不應也不會是常態。

吳崢指出，事實上，上個會期立院三讀通過、由總統頒布經行政院長副署的法律就有一百多條之多，而真正選擇不副署的案件僅有《財政收支劃分法》修正條文、《國軍老舊眷村改建條例》第 3 條修正案、《衛星廣播電視法》修正案、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案、《立法院組織法》修正案等五條。

吳崢表示，面對國會在野黨的無理杯葛，賴總統與卓院長領導的執政團隊仍然有誠意想向在野黨遞出橄欖枝，讓國會能夠回歸理性監督與運作。遺憾的是，我們仍從這次中選會人事同意權看到，在野陣營依舊選擇無理杯葛，甚至撕毀事先協商好的共識。我們不禁想問柯先生，究竟是誰讓目前的政治僵局無法和解？

吳崢呼籲柯文哲先生，既然已經選擇卸下政黨黨主席的職務，就專心並誠實面對自己的司法案件，切勿再用不實的言論與謠言攻擊國家的司法與元首。如此只會陷入你自己所說的「製造對立、撕裂國家」，更非一般社會大眾所樂見。

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