基隆《那些年在港邊聽的歌》演唱會　金曲歌王歌后4／18開唱

▲港都回憶登場！基隆演唱會串聯1930至2000年代金曲。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（18日）舉辦2026年4月18日「流動的港口、世界的基隆」系列活動《那些年在港邊聽的歌》演唱會記者會，預告將邀請金曲歌王、歌后演繹1930至2000年代國、台語流行歌曲。記者會現場，音樂人陳宏銘特地自澎湖到場演唱，帶來跨時代金曲組曲，副市長邱佩琳也隨著旋律沉浸其中，重溫民歌時期氛圍。

邱佩琳表示，《那些年在港邊聽的歌》為文觀局延續「秋光音樂節」及「基隆青春La-Ji-O」後推出的重點音樂活動，不僅是一場演唱會，更是基隆城市文化記憶的再現。港邊承載著許多市民的生活軌跡與情感記憶，透過經典金曲串聯不同年代，讓民眾與音樂再次相遇。她也邀請民眾白天參與講座、走訪基隆、品嚐美食，晚間再進場欣賞演出，享受豐富的一日音樂行程。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

文化觀光局長江亭玫指出，本次活動獲文化部補助，除演唱會外，也規劃兩場深度講座，邀請市民與全台樂迷在春季一同回味經典好歌。演出曲目橫跨1930年代至2000年代，涵蓋日治時期、戰後、校園民歌與華語流行音樂黃金年代，並邀請文香、施文彬、蕭煌奇、曾心梅、靳鐵章、于台煙及李麗芬等知名藝人登台演出，由蕭煌奇與其「全方位樂團」現場伴奏，內容精彩可期。

國寶歌后文香也出席記者會分享，年輕時曾與夫婿文夏從基隆搭船赴日本發展音樂，對基隆港有深厚情感。此次受邀參演，能與不同世代音樂人同台演出深感榮幸，並透露節目安排將跨越時代，呈現多元創意合作，邀請民眾一同感受音樂魅力。

演唱會將於4月18日19時30分在基隆表演藝術中心演藝廳登場，門票自3月18日20時起於OPENTIX售票系統開放購買。當日上午10時30分亦將舉辦免費金曲講座，由音樂專家陳和平與金曲獎得主王俊傑對談並現場彈唱1930至1980年代台語金曲；另由靳鐵章與陳宏銘以吉他彈唱方式，帶領觀眾回顧1960至2000年代國語經典。

基隆市政府邀請民眾走進基隆表演藝術中心，在港都氛圍中重溫從收音機、隨身聽到數位裝置的音樂記憶，感受跨世代流轉的動人旋律。