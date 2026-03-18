心碎！美5歲男童墜亡　17樓窗台留下「沾滿巧克力」小手印

▲5歲男童從17樓窗戶墜下身亡。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國一名5歲男童從17樓公寓墜落身亡，他掙扎時在外牆留下沾滿巧克力的小小手印，從自家窗台一路延伸至地面。他的母親已因過失致死罪，被判10年有期徒刑。

男童倒臥公寓後方 當場身亡

綜合美媒報導，2023年11月27日上午11時許，這起悲劇發生在密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）。

男童被路人發現倒臥市中心格蘭大道（Grand Boulevard）一棟公寓後方地上，嚇得趕緊報案。不幸的是，他因為傷勢過重，在現場就被宣告身亡。

住家環境惡劣 失職母親關10年

警方循線找上當時整棟公寓唯一開啟窗戶的頂樓住戶，發現男童母親柯琳（Corrinne O’Connor）躺在敞開的窗戶前。被詢問兒子下落時，她坦承「他從窗戶掉出去了」，但未撥打911通報。稍後，她的手機被發現放在櫃子上，已損壞且無法開機。

警方仔細搜查屋內，也震驚發現生活環境相當惡劣，地毯上沾有糞便，臥室內沒有床鋪，窗台上抹著巧克力與沾滿巧克力的孩童手印，而這些痕跡順著建築物外牆一路延伸至地面。

而房東向法院申請的驅逐文件顯示，房客柯琳曾經擅自拆除一個防止窗戶開啟的安全裝置。

根據起訴書，柯琳與兒子共處於一間窗戶敞開的17樓公寓時，「已明知會對生命、身體與健康造成重大風險的方式行事」，並且未盡監護責任，最終導致孩子不幸喪命。如今她因過失致死罪被判刑10年，本週認罪後將入獄服刑。