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鼓山高中繁星創佳績！國中直升6年一貫　校長喊興趣比名校更重要

▲高雄鼓山高中繁星計劃表現亮眼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鼓山高中繁星計劃表現亮眼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山高中114學年度繁星推薦入學成績亮眼，整體錄取率達75％，錄取學校涵蓋國立成功大學、國立中央大學、國立中山大學、國立政治大學等多所指標性大學，展現學生穩健學習成果，也凸顯學校長期深耕教學的具體成效，其中最受矚目的是，多名錄取學生來自國中部直升，凸顯了六年一貫培育成果。

以錄取學群來看，鼓山高中學生表現相當多元。醫護健康領域持續亮眼，包含錄取高雄醫學大學、中國醫藥大學、中山醫學大學等校；理工領域則橫跨機械、材料、資訊、綠能與航空工程等方向，與產業發展趨勢緊密接軌；在人文、商管及傳播領域方面，也有不少學生依照志趣與能力，走出屬於自己的升學路線。

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校長廖俞雲表示，榜單亮不亮眼，不只是看錄取學校排名，更重要的是學生是否真正找到符合自己興趣、能力與未來方向的位置。對學校來說，教育不該只是把孩子送進單一標準下的頂尖學校，而是幫助每一個孩子找到適合自己的舞台。她強調，只要學生願意認真學習、持續投入，每一所大學都可以成為發光發熱的地方；而每一位學生，也都能在人生藍圖中找到屬於自己的北極星，帶著方向與信念勇敢追夢。

像是這次繁星錄取學生中，校排前段、約前3％的吳祐玹，也是國中直升高中的學生，這次她的實力原本可以錄取國立大學與一般認知中「明星學校」，不過最後卻選擇了私立大學視覺設計系，面對外界質疑「是否可惜」的聲音，她表示自己在深入了解大學系所的課程內容後、確認該校學系更符合自己的興趣與未來規劃。

同時也瞄準了校內提供高額獎學金、出國實習等就學條件，所以她堅定做出選擇。吳祐玹說，最終決定可以獲得鼓山師長以及家人全力肯定，讓自己更有勇氣朝自己真正想走的方向前進，真的很幸福。

▲高雄鼓山高中繁星計劃表現亮眼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李侑儒以2A成績選擇直升鼓山高中，3年教育讓他成為成功大學的準新生 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另一名學生李侑儒，國中會考成績僅2A，但靠著高中3年持續努力，在繁星推薦中成功錄取成功大學心理學系，成為六年一貫穩定培育下的另一個最佳例子。回顧當初升學抉擇，李侑儒在國三時其實有多元選項，最後在多方評估下，接受國中部導師陳明漢建議，選擇留在熟悉的環境直升高中部。現在結果充分證明六年一貫的培育模式，能讓學生在穩定中持續累積實力。

李侑儒的高中導師張愛珍進一步指出，國中部直升學生多半具備較高學習動機與自我管理能力，而透過國高中教師接力合作，能更精準掌握學生特質，提供更完整而連貫的支持與引導。對教師而言，能一路陪著孩子成長、見證他們一步步走向理想未來，也是教育工作中非常珍貴的一件事。「如果再選一次，我還是會選擇直升」李侑儒堅定的說出這句話，道出他對完全中學六年學習歷程的高度認同。

廖俞雲呼籲家長們找到人生的北極星，比進入哪一所學校更重要，未來也會持續堅持這樣的教育理念，陪伴每一位學生找到方向、持續摘星。

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