「輔大之狼」出獄再現蹤新莊！緊盯女生胸部放話「幹大事」

▲「輔大之狼」作案模式多為特意挑選年輕女性身旁坐下，並以令人不適的眼神盯著對方的胸部或手機。（翻攝自threads rachi_105、tony7905421）

圖文／鏡週刊

惡夢重現！一名老師今（18日）轉述學生親身經歷，指出在等公車時目睹1名男子持續緊盯女性胸部，面對質疑竟囂張放話要「幹大事」。學生警覺性極高，隨即拍照存證並告知校方，目前校方與警方已介入處理。消息一出，隨即在社群平台引發強烈震動，多名網友指認該男子便是當年惡名昭彰的「輔大之狼」何明興，立刻勾起新莊民眾與輔大學生深埋多年恐懼。

頻繁出沒新莊 網友串聯指認：他是慣犯

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根據網友留言，何明興出沒範圍極廣，包括新莊四維路、丹鳳、龍安路、裕民街及鴻金寶商圈一帶。不少通勤族反映，曾多次在235、藍2公車上遇過他，其作案模式多為特意挑選年輕女性身旁坐下，並以令人不適的眼神盯著對方的胸部或手機，甚至有網友表示曾目擊他聞女性味道。更令人震驚的是，有被害人出面控訴，早在高中時期就在新莊中正路速食店外，目睹該男子對著店內女性做出猥褻舉動，形容他是糾纏地方超過10年的「毒瘤」。

龍華科大校隊出身 闖民宅施暴惡行累累

這名被稱為「輔大之狼」的男子為何令地方如此畏懼？根據過往紀錄起底，何明興過去為龍華科大工業系學生，還是籃球校隊成員，卻憑藉183公分的高大體型優勢連續作案。其惡行包含假借維修網路、訪友等名義強闖民宅，隨後限制被害人行動並施暴。2004年間共犯下4起強暴案，被害對象涵蓋學生與待業女子。即便遭判刑入獄超過10年，如今重回社會後的種種行為，仍讓當地居民深感威脅。

▲何明興過去為龍華科大工業系學生，還是籃球校隊成員，卻憑藉183公分的高大體型優勢連續作案。（翻攝自dcard）

「輔大之狼」封號由來與民怨炸裂

針對為何並非輔大學生卻被稱為「輔大之狼」，有網友解釋是因為何明興當年作案地點多選在輔大學生租屋密集區，且經常出沒於輔大商圈，才被冠上此名號，對此，也讓校友留言喊冤「假輔大真狼」。眼見色狼動作頻頻，民眾對於性侵犯出獄後的監控機制感到無力，紛紛留言呼籲應推動「化學去勢」或更嚴格修法，別讓地方陷入不安。

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