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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批核安會赴日考察不及格　羅廷瑋：到福島為何不一併採樣土壤？

▲國民黨立委羅廷瑋。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委羅廷瑋。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

賴政府對先進核能持開放態度，核安會近日公開第6次赴日考察結果，透露曾去福島周邊海域採集表層海水樣品回台檢測。對此，國民黨立委羅廷瑋表示，核安會赴日實地觀察成效不彰，直指此行「不及格」，為何不一併採集當地土壤樣本，一併掌握環境中不同的污染情形？他也要求核安會應清楚表態對核二、核三再運轉的立場與具體作為。

立法院教文委員會18日排定核安會進行業務報告，就「我國核電廠再運轉之規劃及推動現況」提出專題報告。羅廷瑋指出，依據第六次赴日實地觀察報告，日本目前正積極推動受污染土壤再利用，於當地規劃示範工程區，一半以一般土壤鋪設，另一半則使用受污染土壤，並持續進行監測與試驗。日方坦言，儘管政府極力推動相關再利用政策，然而民眾接受度仍然偏低，後續必須透過更多溝通、宣導與科學驗證，才能逐步建立社會信任。

羅廷瑋強調，連日本國內對受污染土壤再利用都仍有高度疑慮，我國政府卻在相關風險仍未釐清、社會共識尚未形成之際，一路急推開放福島食品，質疑政府在食品安全與風險溝通上草率行事、拿國人健康當實驗。

有關核安會訪團去福島周邊海域採集表層海水樣品回台檢測一事，羅廷瑋質疑，既然都已經採集海水，為何不一併採集當地土壤樣本，一併掌握環境中不同的污染情形。對於核安會先稱採集土壤是食藥署權責，後又改口稱「當下沒想到要採集土壤」，痛批此一說法顯示核安會風險意識不足、規劃草率，無法讓國人安心。

針對日方在會中詢問「若台灣在海域監測發現異常時如何應變」，核安會回應將「先確認數據正確性，再透過台灣日本交流協會向日方確認有無異常排放，確認資訊無誤後，再提到跨部會平台，由權責機關啟動後續因應」。

羅廷瑋批評，此一流程竟是先向日本「確認」而不是第一時間啟動國內預警與風險管制，質疑若監測結果顯示可能的輻射污染，政府的優先作為理應是立刻發布警訊、進行風險通報與必要禁食或管制措施，而非「先問日本」。 並以藥品管理為例指出，藥品一旦檢出疑慮，食藥署作法是先全面停用、再調查原因，認為政府在輻射風險應變上卻反其道而行，完全本末倒置。

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