伊朗「馬賽克防禦」奏效　國防研究院刊文：台灣應建置遠程無人機部隊

▲▼ 伊朗製「見證者」（Shahed 136）無人機。（圖／達志影像）

記者楊庭蒝／台北報導

自美以聯軍於2月28日發動「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動以來，伊朗維持穩定的無人機與彈道飛彈反擊頻率，展現出驚人的抗擊戰力。國防安全研究院委任副研究員李志堯指出，，伊朗成功的核心在於啟動了「馬賽克防禦」（Mosaic Defense）戰略，透過去中心化的指揮體制與敵軍打持久戰，這種「以小搏大」的不對稱作戰經驗，對長期受共軍威脅的台灣具有極高參考價值。

李志堯在「國防安全研究院」第990期發表文章表示，伊朗研發的「見證者136」（Shahed-136）自殺式無人機在本次衝突中立下大功，展現出的「蜂群戰術」破壞力，遠超美軍預判。他分析說，伊朗以極低成本大量投射無人機，不僅放大作戰能量，更成功迫使美軍消耗昂貴的攔截飛彈，快速削弱其戰備庫存。目前已知中東地區至少有5處美軍雷達基地受損，其中包含4處關鍵的「薩德」（Terminal High Altitude Area Defense, THAAD）防禦系統設備，已嚴重影響美軍對伊朗飛彈的預警能力。

相關報導指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊於3月11日對以色列特拉維夫、海法及美軍第五艦隊基地發動長達3小時的「飽和火網」襲擊。李志堯認為，伊朗彈道飛彈部隊採取「晝伏夜出」的靈活襲擊戰法，證明即使在嚴密的防空網下，仍有穿透防禦、打擊敵軍戰略目標與民間設施的能力。這種戰術不僅造成實質損害，更在心理層面產生巨大的震撼效應。

李志堯進一步分析，伊朗能在最高領袖哈米尼等49位高層遭到「團滅」後仍能持續運作，關鍵就在於其去中心化的「馬賽克防禦」體制。他指出，這種體制將指揮權力與作戰能力分散至多個節點，不依賴單一核心，並預先部署重疊指揮鏈，使其在聯軍突襲下仍能遂行既定的應變計畫。目前德黑蘭當局更採取拖延戰略，試圖引發全球能源危機與通膨，押注美以兩國無法承受昂貴的長久廝殺。

李志堯最後建議，國軍在台澎防衛作戰的整備上，應深切借鏡伊朗「以小搏大」的非對稱經驗。他強調，台灣應考慮建置龐大的遠程無人機部隊，並部署涵蓋遠、中、近程的彈道與巡弋飛彈反擊能量，同時策訂周密的持久戰計畫。唯有強化去中心化的指揮韌性，方能有效嚇阻中共可能的武力犯台意圖。