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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿涉貪議員兒可初選！雲林黨部主委退黨　民眾黨批：混淆視聽

▲前立法委員蔡壁如南下雲林陪同縣議員候選人林靖冠掃街。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲前立法委員蔡壁如、雲林縣議員候選人林靖冠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨雲林縣黨部前後任姊弟主委林淑芬、林靖冠，今（18日）宣布退黨。對此，民眾黨秘書長周榆修表示，遵守黨代表大會與中央委員會所通過的初選制度本就理所當然，對於部分黨內同志於黨內競逐過程中，錯把競爭顛倒為對黨的攻擊，表示高度遺憾並深表不以為然。

此退黨風波源自雲林縣第一選區（斗六、莿桐、林內）議員提名程序，林靖冠、王竣毅兩人登記，但王竣毅之父、現任議員王又民日前因涉及光電貪污案，一審遭判刑9年6個月、褫奪公權8年。案件雖在審理中，但其社會負面形象已深。林淑芬說，黨中央明知對手背景，卻仍執意推動初選，再次將民眾黨與貪腐議題掛鉤，重創政黨形象。

對此，周榆修重申，民眾黨內提名作業秉持「制度選才、民意優先」的原則，透過公開透明的機制，目標是選出最能代表民眾期待、最具服務能力的優秀人選，全力迎戰2026年地方選舉。

周榆修說，黃國昌主席亦多次表示，民眾黨始終希望優先以協調凝聚共識方式，解決同一選區多人參選情事；若無法達成共識時，必須回到制度以民調方式公正處理。

周榆修表示，雲林縣第一選區議員選舉目前屬協調段，尚未進行初選民調作業，曾執掌黨部主委重責者以莫須有之說詞，混淆視聽。此實非民眾黨一貫秉持之理性、務實、科學之核心價值。

最後，周榆修強調，民眾黨2026初選制度沒有任何人享有特權，現任議員亦沒有優先被提名權。民主政治公平機制沒有先來後到之別，更不可能由任何特定地方人士把持。周榆修並呼籲全體黨公職從政同志，2026是攸關民眾黨發展的關鍵選戰，唯有團結齊心才足以堪當台灣人民最堅實的後盾。

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關鍵字：

涉貪議員初選雲林縣黨部民眾黨

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