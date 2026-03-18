快訊／鑽車縫出事了！女外送員捲聯結車底　送醫搶救不治

▲女騎士疑鑽車縫遭拖板上追撞捲入車底。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市今（18）日發生一起死亡車禍！一名女外送員行經仁武區澄觀路、水管路時，疑因鑽車縫行駛至停等紅燈的聯結車車頭前，綠燈起步後，聯結車疑視線死角沒看到女騎士，從後方碰撞而上，女騎士連人帶車被捲入車底，經送醫搶救後仍宣告不治。

事發在上午11點多，警消獲報，仁武區澄觀路、水管路發生事故，一名女騎士遭聯結車撞擊，連人帶車卡在車底下。消防局出動人車前往救援，將女騎士從車底救出，現場判別已無呼吸心跳，救護人員立即實施CPR後隨即送醫急救。

▲聯結車駕駛不發一語。（圖／記者吳世龍攝）



警方調查，當時55歲陳姓男子駕駛聯結車正停等紅燈，52歲曾姓女騎士從後方行駛至拖板車右前側，待綠燈起步後，女騎士行駛至大車前方，大車駕駛疑視線死角沒看到女騎士，從後方追撞而上。

警方現場對陳興駕駛實施酒測值，未查出酒駕行為；騎士曾女則尚待檢驗。警方指出，該行駛路段非大車禁駛路段，該營業貨運曳引車近5年無肇事及違規紀錄，駕駛陳男持職業聯結車駕照資格正常。陳姓駕駛製作筆錄時，面對記者詢問事發過程，陳男全程不發一語。

警方初步研判，駕駛陳男未注意車前狀況導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。