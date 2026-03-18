媽咪你好好休息...3寶媽遭撞死今告別　全家比心「永遠留位置」

▲李女的孩子在氣球上寫下對母親的思念。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市7日發生一起令人鼻酸的毒駕致死案，一名44歲李姓婦人於7日晚間騎車外出買宵夜時，不幸遭毒駕男撞擊身亡，留下3個年幼的兒子。今（18）日上午，家屬為李婦舉行告別式，現場氣氛哀戚，親友淚水潰堤，3名孩子也把對母親的不捨寫在氣球上，隨著氣球的升空，期盼思念能飄到離媽媽最近的地方，場面令人動容。

▲遭毒駕車禍身亡的李女今日舉行告別式，三個孩子跪別母親。（圖／民眾提供）

在告別式上，李婦的3個兒子披麻戴孝，在法師的引領下，依循儀式爬行繞著棺木跪別母親。其中年僅6歲的么兒，似乎還未能完全理解死別的意義，只是懵懂地跟隨著哥哥們的動作跪拜、爬行，目光卻始終離不開母親冰冷的遺照，稚嫩的面容與哀傷的氛圍形成強烈對比，令在場人士心碎。

▲李女的孩子在氣球上寫下對母親的思念。（圖／民眾提供）

當進行到瞻仰遺容與覆棺儀式時，李婦的母親情緒崩潰，雙手顫抖地捧著蓮花，久久無法放下，彷彿一旦鬆手，就真的要與愛女永別。旁人雖不斷提醒「眼淚不可以滴下去」，以免亡者留戀人間無法安息，但老母親仍是強忍淚水，任由悲傷在眼眶打轉。

▲參加告別式的親友將對李女的最後話語寫在氣球上，施放到天空。（圖／民眾提供）

告別式中也安排了一個感人的環節，3個兒子在氣球上親筆寫下對媽媽的內心話，如「媽咪你好好休息，我會照顧弟弟你放心」、「媽咪畢業快樂，我們會過得好好的……祢是我永遠的媽咪」等字句。隨後，在《再見的時候》的旋律中，兒子們輕輕放手，讓滿載思念與祝福的氣球冉冉升空，期盼這些話語能飄到離媽媽最近的地方。

告別式的最後，全家人在頭上比出大愛心，拍下了最後一張大合照，並悲痛地表示：「家裡永遠為祢留一個位置，我們永遠愛祢。」

同時，面對毒駕奪走親人生命的悲劇，家屬也強烈呼籲社會重視毒駕問題，高喊「毒駕0容忍，求重判、求修法」，期盼能嚴懲毒駕行為，不要再有下一個家庭受害。