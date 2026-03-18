貢寮管線破裂影響基隆供水　謝國樑赴台水關切搶修進度

▲貢寮自來水幹管破裂影響基隆供水、謝國樑關切搶修。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新北市貢寮區台2線一處重要自來水幹管昨（17日）傍晚發生破裂事故，影響基隆市中正、信義區供水穩定。基隆市長謝國樑今（18日）上午前往台灣自來水公司第一區管理處，關心搶修進度與供水調度情形，並慰問第一線人員辛勞。

謝國樑表示，該幹管為基隆重要供水命脈之一，事故發生後，市府第一時間掌握狀況，並與台水公司保持密切聯繫。他感謝台水公司迅速啟動緊急應變機制，連夜動員人力與機具投入搶修，展現高度效率，也讓市府得以及早因應供水衝擊。

在簡報過程中，謝國樑詳細了解目前修復進度、替代供水措施及後續復水時程，並透過視訊連線向現場搶修人員致意，感謝其不分晝夜投入作業，全力守護市民用水。

台水一區處處長陳素卿指出，此次事故影響範圍涵蓋基隆市中正、信義區及新北市瑞芳區，經調度後已大幅縮小受影響用戶數。台水已持續派遣人力與機具進場搶修，並加強現場監控，全力加速修復進度。

陳素卿表示，依目前評估，預計今（18日）下午4時前可完成修復並恢復正常供水。停水期間如有緊急用水需求，可聯繫新山給水廠（02-2431-9680），台水亦已調派本地及鄰近縣市水車待命支援，呼籲用戶體諒配合。