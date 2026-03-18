CNN揭「這條件」可安全通行荷莫茲　8國與伊朗密談中

▲油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的海灣航行。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

中東衝突引發的全球能源危機延燒，CNN引述伊朗安全消息人士說法報導，德黑蘭當局正與8個國家進行談判，考慮允許以人民幣交易原油的船舶，安全通過荷莫茲海峽。

人民幣交易 8國談判中

該名伊朗消息人士17日透露，伊朗正與「中東以外」的8個國家討論，如果以人民幣進行石油貿易，有意提供通過荷莫茲海峽的安全航道。

他不願具體說明是哪8個國家，僅稱這些國家得知伊朗考慮開放人民幣交易油輪通行後，主動聯繫德黑蘭尋求協議。除了維持現行封鎖措施之外，伊朗也在評估更廣泛的海峽交通管理計畫。

伊朗強硬封鎖 這2國卻通過

伊朗此前威脅打擊來自美國、以色列與其盟友的船隻，實際上封鎖了全球1/5石油運輸必經的荷莫茲海峽，並導致能源價格飆高。此外，伊朗也在海峽部署水雷，恐讓未來恢復航行的過程變得更加複雜。

值得注意的是，儘管尚未證實是否與CNN報導的人民幣交易直接相關，但印度與巴基斯坦船隻已在德黑蘭控制下，沿著極少被外國船隻使用的伊朗海岸線航線，順利穿越荷莫茲海峽。

▼荷莫茲海峽封鎖，推高全球能源價格。（圖／路透）



仍有通行可能 專家看法曝光

專家們認為，伊朗仍可能根據特殊條件或自身利益，批准特定國家的船隻通行。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲海事透明倡議副主任普雷特（Harrison Prett）推測，伊朗實際上可能正在營運一套海峽管控系統，透過無人機、飛彈或水雷攻擊傳統航線上的船隻，同時為盟友開闢替代通道。

摩根大通分析師卡涅娃（Natasha Kaneva）則認為，「這種情況創造出一套仰賴與伊朗達成政治協議的海峽管控體系」。

不過，中國人民大學國際事務研究所所長王義桅向《南華早報》表示，雖然伊朗此舉非常務實，比起全面封鎖海峽，可能獲得更多國家支持，「但也可能把中國捲入更廣泛的地緣政治緊張局勢。這項計畫的影響遠遠超出能源運輸，還涉及全球秩序及地緣政治穩定的問題。」