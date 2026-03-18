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以軍狂轟黎巴嫩！　貝魯特「整棟高樓炸毀」倒塌畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方18日清晨預告將對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲，呼籲市中心附近巴舒拉區（Bachoura）一棟建築居民撤離，以躲避鎖定親伊朗的真主黨武裝組織的攻擊。就在以軍發出警告後不久，巴舒拉一棟建築在一聲巨響後倒塌。

高樓瞬間倒塌　消失黑煙中

綜合《路透》等外媒，這片住宅與商業區本月來持續被以軍轟炸。《法新社》曝光的畫面中可見，這棟高樓被炮彈擊中後底部竄出火光，在爆炸巨響中應聲倒塌，整棟消失在濃濃黑煙中。

▲▼黎巴嫩貝魯特市中心附近的巴舒拉（Bachoura）一棟建築遭以色列空襲倒塌。（圖／路透）

▲▼ 巴舒拉一棟建築在以軍空襲後倒塌。（圖／路透）

▲▼黎巴嫩貝魯特市中心附近的巴舒拉（Bachoura）一棟建築遭以色列空襲倒塌。（圖／路透）

據報以軍隨後又對市中心另一區域發動突襲，當地媒體稱這次攻擊未提前示警。

空襲釀17死　貝魯特2次攻擊6死24傷

根據黎巴嫩衛生部緊急行動中心統計，以色列17日晚間開始對黎巴嫩全境的攻擊造成至少17人喪生、數十人受傷。其中貝魯特遭受2次空襲，導致6人死亡、24人受傷，現場仍在進行遺骸清理，身份需透過DNA檢測確認。

南部納巴蒂葉區（Nabatieh）哈布什鎮（Haboush）的空襲則造成3死1傷，救援人員持續清除瓦礫，尋找8名失蹤者。鄰近的傑布希特鎮（Jebchit）另有4名敘利亞籍民眾在攻擊中喪生。東北部貝卡谷地（Beqaa Valley）的巴勒貝克市（Baalbek）也遭襲，造成4死7傷。

衝突爆發至今850死　百萬人流離失所

黎巴嫩當局數據顯示，自衝突爆發以來，境內已有逾850人死亡，100萬人流離失所。

以軍18日稍早對南部沿海城市泰爾（Tyre）發布撤離警告後，隨即對真主黨基礎設施發動空襲，稱其是為回應真主黨前晚對以色列北部發動的大規模火箭攻勢。

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