以軍狂轟黎巴嫩！　貝魯特「整棟高樓炸毀」倒塌畫面曝

A building collapses in Beirut following an Israeli strike after the Israeli military called on residents of the city's central neighbourhood to evacuate, warning of an imminent attack on the Lebanese capital targeting the Iran-backed militant group Hezbollah pic.twitter.com/vQpWZQs68m — AFP News Agency (@AFP) March 18, 2026

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方18日清晨預告將對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲，呼籲市中心附近巴舒拉區（Bachoura）一棟建築居民撤離，以躲避鎖定親伊朗的真主黨武裝組織的攻擊。就在以軍發出警告後不久，巴舒拉一棟建築在一聲巨響後倒塌。

高樓瞬間倒塌 消失黑煙中

綜合《路透》等外媒，這片住宅與商業區本月來持續被以軍轟炸。《法新社》曝光的畫面中可見，這棟高樓被炮彈擊中後底部竄出火光，在爆炸巨響中應聲倒塌，整棟消失在濃濃黑煙中。

▲▼ 巴舒拉一棟建築在以軍空襲後倒塌。（圖／路透）

據報以軍隨後又對市中心另一區域發動突襲，當地媒體稱這次攻擊未提前示警。

空襲釀17死 貝魯特2次攻擊6死24傷

根據黎巴嫩衛生部緊急行動中心統計，以色列17日晚間開始對黎巴嫩全境的攻擊造成至少17人喪生、數十人受傷。其中貝魯特遭受2次空襲，導致6人死亡、24人受傷，現場仍在進行遺骸清理，身份需透過DNA檢測確認。

南部納巴蒂葉區（Nabatieh）哈布什鎮（Haboush）的空襲則造成3死1傷，救援人員持續清除瓦礫，尋找8名失蹤者。鄰近的傑布希特鎮（Jebchit）另有4名敘利亞籍民眾在攻擊中喪生。東北部貝卡谷地（Beqaa Valley）的巴勒貝克市（Baalbek）也遭襲，造成4死7傷。

衝突爆發至今850死 百萬人流離失所

黎巴嫩當局數據顯示，自衝突爆發以來，境內已有逾850人死亡，100萬人流離失所。

以軍18日稍早對南部沿海城市泰爾（Tyre）發布撤離警告後，隨即對真主黨基礎設施發動空襲，稱其是為回應真主黨前晚對以色列北部發動的大規模火箭攻勢。