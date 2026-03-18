打臉司法！律師公會理事長旁聽被搧巴掌　司法院：將訂定安全指引

▲律師公會全國聯合會到司法院前，呼籲司法院注意律師人身安全。台中律師公會理事長吳中和（前排左2）。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

台中律師公會理事長吳中和，17日下午到台中地院旁聽一起傷害案件時，遭女當事人在法院內搧耳光、暴力對待。對此，司法院18日發布聲明，再次嚴正譴責暴力。司法院也指出，將針對律師等司法從業人員，制定「法院安全指引」，希望提供所有參與司法程序之人民與法治人員安全無虞的環境。

台中市林姓女子（46歲）因恐嚇、傷害3名女律師，台中地方法院於17日下午開庭審理，台中律師公會號召10多名律師到場聲援。不料開庭前，林女突然暴走，當著10多名律師的面，搧了台中律師公會理事長吳中和一巴掌。

事件發生後引發律師界重視，現場律師除了要求法警、法院逮捕羈押當事人以外，之後更由律師公會全國聯合會發表聲明，全聯會也在18日到司法院前召開記者會，呼籲司法院正視此問題。

▲針對律師人身安全，司法院強調，未來將訂定安全指引。（《ETtoday新聞雲》資料照）。



司法院18日發布聲明，正面回應律師公會的請求，強調未來將訂定安全指引，給予參與法院程序的人員一個安全的環境。以下為司法院聲明全文：

​針對昨（17）日於臺灣臺中地方法院法庭外走廊，發生當事人對律師公會理事長公然施暴之衝突事件，司法院表達最嚴厲之譴責，並特此聲明如下：

​一、 暴力零容忍，捍衛司法尊嚴與人身安全

法院為維護法治、保障人民訴訟權益之莊嚴場域，任何人皆應保持理性、遵守秩序。律師於司法體系中扮演維護人權與實現正義之關鍵角色，民眾在法院內公然對身著法袍之律師施暴，不僅嚴重侵害個人身體法益，更是對司法公權力及法治社會之公然挑釁。本院對此等脫序之暴力行為，抱持「絕對零容忍」之立場。

​二、 落實事前風險評估，強化動線隔離與維安

為防杜類似衝突再次發生，本院將即刻促請各級法院，未來應依據案件性質、當事人身心情況及相關情資，審慎評估潛在之衝突風險。若判斷有安全疑慮，法院應預作妥適規劃，於開庭前後對雙方當事人及關係人採取必要之「動線隔離措施」，並適時增派法警強化維安警戒，將衝突風險降至最低。

​三、 制定明確安全指引，提供安心訴訟環境

針對法院內部之維安處置與暴力事件之應變，司法院刻正邀集相關單位，研議就安全措施與執法標準訂定明確之「法院安全指引」，期能提供所有參與司法程序之人民與法治人員，一個安全無虞的環境。

​四、 呼籲各界共同維護法治，理性化解對立

本院再次呼籲，司法程序的順利運作，有賴各方共同維護。除了當事人應保持冷靜，切勿以暴力或非法手段表達訴求外；本院亦期盼法界先進在執行職務、為當事人爭取權益之際，能持續秉持高度的法治專業與同理心，以適切的溝通方式協助控管衝突風險。本院將持續精進法院維安作為，與社會各界共同捍衛法治社會之核心價值。