　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打臉司法！律師公會理事長旁聽被搧巴掌　司法院：將訂定安全指引

▲律師公會全國聯合會到司法院前，呼籲司法院注意律師人身安全。台中律師公會理事長吳中和（前排左2）。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中律師公會理事長吳中和，17日下午到台中地院旁聽一起傷害案件時，遭女當事人在法院內搧耳光、暴力對待。對此，司法院18日發布聲明，再次嚴正譴責暴力。司法院也指出，將針對律師等司法從業人員，制定「法院安全指引」，希望提供所有參與司法程序之人民與法治人員安全無虞的環境。

台中市林姓女子（46歲）因恐嚇、傷害3名女律師，台中地方法院於17日下午開庭審理，台中律師公會號召10多名律師到場聲援。不料開庭前，林女突然暴走，當著10多名律師的面，搧了台中律師公會理事長吳中和一巴掌。

事件發生後引發律師界重視，現場律師除了要求法警、法院逮捕羈押當事人以外，之後更由律師公會全國聯合會發表聲明，全聯會也在18日到司法院前召開記者會，呼籲司法院正視此問題。

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲針對律師人身安全，司法院強調，未來將訂定安全指引。（《ETtoday新聞雲》資料照）。


司法院18日發布聲明，正面回應律師公會的請求，強調未來將訂定安全指引，給予參與法院程序的人員一個安全的環境。以下為司法院聲明全文：

​針對昨（17）日於臺灣臺中地方法院法庭外走廊，發生當事人對律師公會理事長公然施暴之衝突事件，司法院表達最嚴厲之譴責，並特此聲明如下：

​一、 暴力零容忍，捍衛司法尊嚴與人身安全
法院為維護法治、保障人民訴訟權益之莊嚴場域，任何人皆應保持理性、遵守秩序。律師於司法體系中扮演維護人權與實現正義之關鍵角色，民眾在法院內公然對身著法袍之律師施暴，不僅嚴重侵害個人身體法益，更是對司法公權力及法治社會之公然挑釁。本院對此等脫序之暴力行為，抱持「絕對零容忍」之立場。

​二、 落實事前風險評估，強化動線隔離與維安
為防杜類似衝突再次發生，本院將即刻促請各級法院，未來應依據案件性質、當事人身心情況及相關情資，審慎評估潛在之衝突風險。若判斷有安全疑慮，法院應預作妥適規劃，於開庭前後對雙方當事人及關係人採取必要之「動線隔離措施」，並適時增派法警強化維安警戒，將衝突風險降至最低。

​三、 制定明確安全指引，提供安心訴訟環境
針對法院內部之維安處置與暴力事件之應變，司法院刻正邀集相關單位，研議就安全措施與執法標準訂定明確之「法院安全指引」，期能提供所有參與司法程序之人民與法治人員，一個安全無虞的環境。

​四、 呼籲各界共同維護法治，理性化解對立
本院再次呼籲，司法程序的順利運作，有賴各方共同維護。除了當事人應保持冷靜，切勿以暴力或非法手段表達訴求外；本院亦期盼法界先進在執行職務、為當事人爭取權益之際，能持續秉持高度的法治專業與同理心，以適切的溝通方式協助控管衝突風險。本院將持續精進法院維安作為，與社會各界共同捍衛法治社會之核心價值。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／永豐金紀念品曝光！　3／25前持股可領
獨／當眾被難堪！余天認對「大咖天王」飆粗口：以後不要同台
明起變天！　半個台灣濕答答
「輔大之狼」出獄現蹤！　緊盯女胸部放話：幹大事
媽咪你好好休息...3寶媽今告別　全家比心「永遠留位置」
伊朗衝突超貴！　經部：中油僅2周已倒貼33億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嚴打拖吊流氓！北市破詐騙集團拘6人　林炎田：絕不寬貸、全力守護市民

被前妻提告竊盜！桃園莽男「把6歲女兒當人質」逼撤告　下場曝光

名導柯一正「車庫被擋」大爆氣！　跳引擎蓋、刮賓士車畫面曝光

騎好快！高雄男「閃不掉」擦撞機車再撞貨車　倒地送醫

南港建案意外！施工平台鋼索突斷裂　工人19樓墜地下5樓喪命

媽咪你好好休息...3寶媽遭撞死今告別　全家比心「永遠留位置」

快訊／鑽車縫出事了！女外送員捲聯結車底　送醫搶救不治

快訊／新北女高中生失蹤7天後竟溺斃大漢溪！家屬悲痛認屍

嘉義台61線二次事故！警擺交通錐疏導　警車遭猛撞全毀畫面曝

打臉司法！律師公會理事長旁聽被搧巴掌　司法院：將訂定安全指引

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

嚴打拖吊流氓！北市破詐騙集團拘6人　林炎田：絕不寬貸、全力守護市民

被前妻提告竊盜！桃園莽男「把6歲女兒當人質」逼撤告　下場曝光

名導柯一正「車庫被擋」大爆氣！　跳引擎蓋、刮賓士車畫面曝光

騎好快！高雄男「閃不掉」擦撞機車再撞貨車　倒地送醫

南港建案意外！施工平台鋼索突斷裂　工人19樓墜地下5樓喪命

媽咪你好好休息...3寶媽遭撞死今告別　全家比心「永遠留位置」

快訊／鑽車縫出事了！女外送員捲聯結車底　送醫搶救不治

快訊／新北女高中生失蹤7天後竟溺斃大漢溪！家屬悲痛認屍

嘉義台61線二次事故！警擺交通錐疏導　警車遭猛撞全毀畫面曝

打臉司法！律師公會理事長旁聽被搧巴掌　司法院：將訂定安全指引

CASETiFY《新世紀福音戰士》聯名系列登場　立體雕刻還原機甲線條

「神力女超人」登記參選！　童小芸喊話：不是cosplay是來報到

快訊／永豐金紀念品「幸福毯」曝光　3／25前持股可領

3歲女遭虐死手法震驚全中國！　生父24歲女友已執行死刑…長相曝光

嚴打拖吊流氓！北市破詐騙集團拘6人　林炎田：絕不寬貸、全力守護市民

台南夜經濟大爆發！Uber深夜行程年增46%　外送商家成長六都第一

還沒用過PDRN快跟上！4款單品從保養到彩妝　抗老一秒都不鬆懈

統一獅亞太首戰3/28盧廣仲開唱！限量球衣、紀念票卡同步亮相

被前妻提告竊盜！桃園莽男「把6歲女兒當人質」逼撤告　下場曝光

蒜農遇病蟲害卻非救助範圍　農業部：盡快公告方案

【最恥慶祝儀式】貓咪嘎完蛋「大字型」躺平　麻醉沒退遭拉炮、撒羽毛慶祝

社會熱門新聞

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

即／南港建案爆工安意外！　工人「19F墜B5」軀幹斷裂慘死

AV女網紅槓上攀岩教練　發文還原現場

獨／摩鐵餵毒激戰傳播妹　偷走皮肉錢落跑

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

「拖吊蟑螂」開高價栽了！警上門逮人

快訊／上班快改道！　國1多車追撞塞爆

警下班忘還槍　放櫃子消失2天才被抓包

獨／蕭淑慎尪硬上女藝人！　判囚4年10月

上櫃建設公司涉內線交易　董事長50萬交保

悍女台中地院內打律師踹媒體！

超哥撞傷男大生被求償6400萬　判賠3萬

人妻抓包！老公帶小三滑進摩鐵「靈魂快跑進你身體裡」　提告慘敗

阿嬤被詐千萬　帳戶多20萬霸氣：不是我的我不要

更多熱門

相關新聞

台中律師法院內遭施暴案　全聯會呼籲司法院正視

台中律師法院內遭施暴案　全聯會呼籲司法院正視

台中律師公會理事長吳中和，17日下午到台中地院旁聽一起傷害案件時，遭女當事人在法院內搧耳光，引發法界譁然。律師雖然當下就向法院求援，但法院法警僅隔開雙方，沒有其他作為，法院也僅將全案改成不公開審理，將法庭關門了事，也未下令逮捕現行犯。對此，律師公會全國聯合會18日召開記者會，強調這是長久以來的問題，要求司法院正視，並建立對律師人身安全防護的機制。

高雄母親將幼女拋入海案　判3年定讞

高雄母親將幼女拋入海案　判3年定讞

遭悍女甩巴掌　律師狠批中院「睜眼說瞎話」

遭悍女甩巴掌　律師狠批中院「睜眼說瞎話」

悍女在法院內打人　中院深感遺憾並歉意

悍女在法院內打人　中院深感遺憾並歉意

悍女台中地院內打律師踹媒體！

悍女台中地院內打律師踹媒體！

關鍵字：

法律人權律師理事長全聯會巴掌台中地院施暴司法院姑息

讀者迴響

熱門新聞

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

方志友淚訴11年婚姻壓力！

吳淡如：這7種人最難變有錢

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

WBC委內瑞拉擊敗美國　川普秒發「1單字」

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

LINE訂閱制本週有望上線

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」

黃仁勳背板股「新面孔」永擎祭庫藏股　飆第2根漲停

方志友23歲帶球嫁　與楊銘威11年婚姻「完整時間軸」

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照胃鏡搖頭

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面