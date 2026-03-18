鄭習會何時登場？　國台辦：與國民黨增進政治互信、保持聯繫互動

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文多次提及欲訪問大陸，並與中共中央總書記習近平見面的意願。大陸國台辦最新回應稱，大陸願意在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，與中國國民黨加強各層級交流交往，增進政治互信，保持聯繫互動。

大陸全國政協主席王滬寧3月4日在政協工作報告中提到，將辦好紀念孫中山先生誕辰160周年的相關活動。國民黨主席鄭麗文12日在紀念孫中山逝世紀念日活動時提到，要發揮當年孫中山、民主先驅蔣渭水希望台灣成為東洋燈塔的精神，台灣不應該像當年繼續成為地緣政治的籌碼。

在今（18）日的大陸國台辦例行記者會上，媒體詢問發言人陳斌華，如何評價鄭麗文的表態？大陸是否視其為兩岸共同抵禦外部勢力干涉的新共識？大陸是否計劃邀請鄭麗文出席或與國民黨一同舉辦孫中山誕辰160周年的官方紀念活動？

陳斌華回應，兩岸都是中國人，是一家人，兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的事情。他說，孫中山先生是偉大的民族英雄，偉大的愛國主義者，中國民主革命的偉大先驅，兩岸同胞應該學習繼承和發揚他的寶貴精神，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同推動兩岸關係和平發展，攜手推進祖國統一和民族復興，共創中華民族綿長福祉。

此前，鄭麗文接受專訪時表示，赴大陸訪問並與中共總書記習近平會面，時間可能會落在4、5、6月，國、共兩黨要磋商，目前仍未確定，從未規劃在3月舉行。

國台辦對此回應，要和平、要發展、要交流、要合作，是島內（指台灣）主流民意，大陸願意在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，與中國國民黨加強各層級交流交往，增進政治互信，保持聯繫互動，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

另外，鄭麗文14日下午參加民間團體主辦的「和平時講」系列論壇時表示，兩岸和平不只是台灣一廂情願的想法，前總統馬英九時代靠著「九二共識」創造兩岸榮景，她也感受到中國大陸釋出巨大的善意和誠意，兩岸的和平關係應該是穩定、制度化的。

陳斌華表示，兩岸同胞是一家人，都盼望家園和平安寧，家人和諧相處，任何有利於兩岸交流合作、增進同胞利益福祉的措施，大陸都會積極推動、全力促成。

陳斌華接著重申，大陸願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道加強交流交往，保持良性互動，為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。