美調查稱僅3成陸民眾支持武統 　國台辦：盡最大努力爭取和平統一

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對美國學界民調顯示8成大陸民眾對台友好，只有3成支持對台動武，認為兩岸開戰只會讓台灣議題更加複雜。大陸國台辦發言人陳斌華今（18）日指出，兩岸同胞是一家人，大陸始終積極推動人員往來與各領域合作；他強調，大陸願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，任何分裂祖國的行徑必將遭到迎頭痛擊。

大陸國台辦今18日舉行例行記者會，有記者提問，「美國學界有一項民調指出，多數的大陸民眾其實對台灣很友善的，有高達8成是希望加強文化，還有經貿上的互動。如果說有一天真的衝突難免的話，民間支持全面入侵只有三成，而且認為動用武力只會讓複雜的台灣議題更加棘手，那麼請問發言人有什麼樣評論？」

陳斌華回應表示，兩岸同胞是一家人，我們始終秉持理念，積極支持推動兩岸人員往來和各領域交流合作，增進兩岸同胞利益扶持。

陳斌華表示，我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意盡最大努力，爭取和平統一的前景，但絕不允許國家主權和領土完整遭到破壞。

陳斌華重申強調，「大陸方面絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，任何分裂祖國的勢力和行徑，必將遭到全中國人民的迎頭痛擊。」

隨後有記者提問，「對於『美國如持續在中東作戰，中國大陸會不會認為可以趁機對台灣採取行動』，美國國防部副部長科爾比稱，正密切關注其他潛在對手的反應，美軍這項行動展現的實力具有嚇阻效果。請問對此有何評論？」

陳斌華對此指出，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。

他進一步表示，大陸方面的意志堅如磐石，並正告美方相關人士，任何人、任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。