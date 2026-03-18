7-11新推「孔雀餅乾雪糕、珍煮丹黑糖牛奶」　全家2款飲料升級

▲7-ELEVEN推出百吉與經典零食聯名的「孔雀餅乾雪糕」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

氣溫回升，超商紛紛推出春夏新品，7-ELEVEN與知名手搖「可不可熟成紅茶」、「珍煮丹」合作，推出即飲商品「可不可蜜香熟成紅茶」、「黑糖牛奶」，還有推出百吉與經典零食聯名的「孔雀餅乾雪糕」。全家Let’s Tea果茶將2款人氣飲品「柳丁橙柚綠」與「芭C檸檬綠」進行升級，柳丁橙柚綠果粒增加20%，芭C檸檬綠減糖更清爽。

▲7-ELEVEN合作珍煮丹，推出人氣品項「黑糖牛奶」。（圖／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 持續強化跨界聯名商品，攜手人氣手搖飲品牌、經典零食，推出多款新品，從茶飲到冰品一次滿足。此次主打與「可不可熟成紅茶」及「珍煮丹」合作開發的飲品，並同步推出話題冰品「孔雀餅乾雪糕」，搶攻春夏飲品與消暑商機。

▲7-ELEVEN 與「可不可熟成紅茶」合作，推出「可不可蜜香熟成紅茶」。（圖／業者提供）

飲品部分，7-ELEVEN 與「可不可熟成紅茶」合作，推出「可不可蜜香熟成紅茶」，將手搖飲代表性熟成紅茶風味轉為即飲商品，口感溫潤順口、不苦澀、不甜膩。

同時也引進「珍煮丹」人氣品項「黑糖牛奶」，主打乳含量50%以上，搭配濃郁黑糖香氣與厚乳口感。

▲百吉與經典零食聯名，推出「孔雀餅乾雪糕」。（圖／業者提供）

冰品方面則推出百吉與經典零食聯名的「孔雀餅乾雪糕」，以餅乾香氣結合奶香冰淇淋，打造香脆與滑順兼具的口感，為近期消暑新品之一。

●7-11新品及優惠如下：

・「可不可蜜香熟成紅茶」原價35元，3月18日至3月31日單件32元、2件59元。

・「珍煮丹黑糖牛奶」原價42元，3月18日至4月14日單件38元、2件69元。

・「百吉孔雀餅乾雪糕」售價40元。

★全家「2款人氣茶飲」升級

全家觀察近年清爽型茶飲需求提升，果茶類飲品業績已突破億元，成為春夏主力品項。看準市場趨勢，針對兩款人氣果茶「柳丁橙柚綠」與「芭C檸檬綠」進行升級，同步導入無糖原茶新品「焙韻隱山烏龍」，從果茶到原茶全面布局春夏飲品市場。

▲全家Let`s Tea果茶升級，同步推出新品「焙韻隱山烏龍」。（圖／業者提供）

在果茶部分，「柳丁橙柚綠」為長銷人氣商品，年銷突破百萬杯、等同每分鐘賣出2杯，此次升級選用台灣在地柳丁入茶，果粒含量提升20%，並搭配雨林聯盟認證茶葉，強化果香與茶感平衡；「芭C檸檬綠」則調降甜度，並提升芭樂果香，整體口感更清爽。兩款飲品即日起至3月31日皆享59元優惠。

▲全家2款「Let`s Tea果茶」升級。（圖／業者提供）

此外，隨著消費者對無糖飲品接受度提升，全家同步推出Let’s Tea現煮精品茶新品「焙韻隱山烏龍」，以凍頂烏龍為基底，結合牛樟芝、白鶴靈芝與甜菊葉，呈現帶有焙香與草本香氣的清爽口感，原價55元，3月31日前優惠價49元，目前已於全台約1,000間門市販售。

●全家優惠與新品如下：

・柳丁橙柚綠 果粒增加20% 即日起至3月31日59元

・芭C檸檬綠 降低甜度提升果香 即日起至3月31日59元

・焙韻隱山烏龍（Let’s Tea現煮精品茶） 即日起至3月31日49元