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潮牌plain-me標錯價　2件折1688爆單「品牌認賠出貨」！網讚爆

▲▼ 。（圖／翻攝自plain-me官網）

▲品牌承諾全數出貨。（圖／翻攝自plain-me官網）

記者施怡妏／綜合報導

台灣第一選貨品牌plain-me日前在蝦皮賣場活動中發生設定錯誤，原本「指定包款2件1688元」的優惠，誤設成「2件現折1688元」，短時間內湧入321筆訂單。品牌隨後對外表示，這批訂單將由店家全數吸收並照常出貨，消息曝光後，大批網友留言肯定處理態度，直呼「了不起，負責」。

「plain-me」在粉專發文，3月13日的蝦皮拍賣活動中，當時原本設定為「指定包款2件1688」，後台夥伴太緊張，不小心設定成「2件現折1688元」，結果短時間內產生321筆訂單，超乎預期；「發現錯誤的那一刻，團隊確實心跳漏了一拍」，團隊立刻召開緊急會議，討論該如何處理。

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團隊緊急開會應對　321筆訂單全額吸收

品牌表示，雖然這是一次不小的失誤，但仍決定全額吸收損失，並全數履行出貨，並強調「我們選擇不責難夥伴，而是將這次經驗轉化為品牌成長的養分。」

不責怪夥伴出錯

品牌也提到，為了確保未來不再發生類似的錯誤，將增加雙重覆核機制，並強化內部教育，「對我們而言，在公司財務可負擔的情況下，我們珍惜與每一位顧客建立關係的機會。我們誠摯希望透過這次的處理方式，讓大家看見我們對品牌的堅持與誠信。」

官方處理獲得好評

聲明稿曝光，底下網友狂讚，「只好再去買一波支持」、「負責任的公司」、「肯出貨就推」、「到店購買每個店員專業度也都是水準之上，肯定是繼續支持的吧」、「我真的覺得你們公關做的很好，值得用新台幣支持」、「其實失去的會用另一種形式被彌補回來！未來生意肯定興隆」、「你們很棒，有負責任，又不責怪夥伴們」。

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