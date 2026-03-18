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對岸借中東局勢重申統一好處　國台辦：「滿格電力」解決台灣用電

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對中東局勢動盪引發台灣能源中斷隱憂，大陸國台辦發言人陳斌華今（18）日表示，和平統一後有強大祖國做後盾，台灣能源資源保障會更好。他強調，大陸已建成全球最大清潔電力體系，2025年用電量破10兆千瓦時創世界紀錄，且「既沒限電、也沒漲價」，大陸能源體系具備強大韌性，和平統一後兩岸互聯互通，「這樣的滿格電力，足以滿足台灣企業的用電需求，也能讓台灣千家萬戶告別暑期用電、限電的不便與擔憂。」

國台辦今日舉行例行記者會，有記者提問，「近期由於中東局勢動蕩，台灣能源面臨斷油、斷氣危險，台灣各界高度關切能源資源儲備和供應問題。這也讓輿論注意到，大陸方面去年10月首度提出統一後台灣會有『七個更好』，其中包括『和平統一』之後，有強大祖國做後盾，台灣能源資源保障會更好？」

陳斌華指出，以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。其中也包括有強大祖國做後盾，台灣能源資源保障會更好。

陳斌華表示，「十四五」時期，大陸形成了煤、油、氣、核、可再生能源等多輪驅動的能源供應體系。風電光伏發電量約佔全社會用電量的22%。以電力為例，現在全球AI產業發展高度依賴穩定電力，大陸已經建成全球最大的清潔電力供應體系，平均供電可靠率超過99.9%。

陳斌華稱，2025年用電總量首次突破10兆千瓦時，超過美國、德國、日本、印度用電量總和，其中7月、8月連續兩個月用電量破兆千瓦時，創世界紀錄，既沒有限電、也沒有漲價。這樣的滿格電力，足以滿足台灣企業的用電需求，也能讓台灣千家萬戶告別暑期用電、限電的不便與擔憂。

陳斌華強調，「十五五」規劃將加快經濟社會發展全面綠色轉型，構建新型能源體系。和平統一後，兩岸將實現互聯互通、應通盡通，完全可以彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺，為台灣的能源資源安全提供可靠保障，讓台灣同胞享有更便宜、更清潔、更穩定的能源供應，減輕家庭、企業在用能方面的負擔。

最後，陳斌華引述孫中山先生說的話，「統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害」。我們願意為台灣同胞提供穩定可靠的能源資源保障，讓台灣同胞過上更好的日子。

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