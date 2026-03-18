台中律師公會理事長法院內被打巴掌　全聯會聲援要求司法院正視

▲律師公會全國聯合會到司法院前，呼籲注意律師人身安全。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中律師公會理事長吳中和，17日下午到台中地院旁聽一起傷害案件時，遭女當事人在法院內搧耳光，引發法界譁然。律師雖然當下就向法院求援，但法院法警僅隔開雙方，沒有其他作為，法院也僅將全案改成不公開審理，將法庭關門了事，也未下令逮捕現行犯。對此，律師公會全國聯合會18日召開記者會，強調這是長久以來的問題，要求司法院正視，並建立對律師人身安全防護的機制。

本案源於台中市林姓女子（46歲）因恐嚇、傷害3名女律師，台中地方法院於17日下午開庭審理。因事涉律師人身安全問題，台中律師公會號召10多名律師到場聲援。不料開庭前，林女突然暴走，當著10多名律師的面，搧了台中律師公會理事長吳中和一巴掌；律師雖然當下就向法警求援，宣稱對方是傷害罪現行犯，請依法逮捕，但法警並未行動。

此外，法官開庭後，也隨即將案件改為不公開審理，關上法庭大門。而事後台中地方法院也發布聲明，表示嚴厲譴責暴力，對於民眾在院內遭受暴行，深感遺憾與歉意，將檢討相關警力配置。

對於台中地院的作法，律師團體並不接受，律師公會全國聯合會今（18日）中午在司法院前召開記者會，全聯會理事長李玲玲強調，律師人身安全是司法院長年以來忽視的問題，在本事件發生後，全聯會發出三點聲明。第一，要求台中地院還原事實，停止錯誤說明、切割責任的態度。第二，審慎評估對本案法官的指揮監督責任，送請法官評鑑委員會進行個案評鑑，讓責任具體檢視。第三，要求司法院面對問題，將律師人身安全納入適當的保障，建立一致且可以執行的安全機制，包跨高風險個案預防、現場即時處理的標準，以及完善的教育訓練、支援配置等等。

至於被暴力對待的吳中和，也來到司法院前還原真相。他表示，對方先前就有攻擊律師的紀錄，2月份開庭時，也還當庭說出要「殺害律師」之類的言語，法院早就應該注意，並加以防範。不料最後仍發生此事，「這一巴掌不僅是打在我臉上，更是人民對司法信賴的一巴掌。」

▼被施暴的台中律師公會理事長吳中和。（圖／記者吳銘峯攝）