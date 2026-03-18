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若318太陽花失敗的台灣樣貌？　當年學生撰小說：紫光併購半導體

太陽花學運全紀錄。（圖／本報資料照）

▲太陽花學運。（圖／本報資料照）

 記者陶本和／台北報導

適逢318太陽花學運12周年，當年的學生陳廷豪撰寫連載的小說《沒有花開的春天》，透過虛構敘事，以當年如果學運失敗、服貿成功闖關之後的台灣樣貌來進行反思。呈現服貿開了大門之後，紫光集團董事長趙偉國帶著北京的支票本來台，成功併購台灣半導體產業、台灣經濟深度嵌入中國體系。

2014年3月18日，黑色島國青年陣線成員陳廷豪與林飛帆、陳為廷、魏揚等人與數百名學生突破立法院警力，佔領議場長達23天，阻擋了《海峽兩岸服務貿易協議》的強行通過。

12年後的今天，陳廷豪和一群朋友選擇用一種完全不同的方式重返那個歷史現場，以一篇「架空歷史」小說《沒有花開的春天》紀念當時的行動。

《沒有花開的春天》整篇小說以「假使太陽花學運沒有成功」為前提，虛構了一個服貿過關、中國紫光集團成功併購台灣半導體產業、台灣經濟深度嵌入中國體系的平行時空。故事透過一位當年衝立法院未果的大學生「陳維寧」的視角，走過這個世界的12年。

昨天（17日）首波刊載的楔子與第一章。楔子裡，故事主角維寧站在2026年的青島東路口，看著立法院門口一座嶄新的石碑，上面用簡體字刻著「兩岸融合示範基地」。在這個平行時空裡，他們沒有成功進入議場，12年前他和同學衝向立法院，卻被催淚瓦斯擊退，服貿隔天就三讀通過。

第二章，服貿開了大門之後，紫光集團董事長趙偉國帶著北京的支票本來台，矽品、南茂、力成一家接一家成交，甚至逼迫聯發科合資、取得台積電的資產。趙偉國在小說中強調「因為我錢多」，這正是他在真實世界中說過的原話；而在現實中，這些併購案全部被擋下，紫光集團則在2021年破產重整，負債超過527億人民幣。

小說後續章節將陸續刊出，據了解，內容將涉及美中貿易戰、COVID-19疫情、疫苗政治等更深層的歷史轉折，小說中以10年來各種真實經濟、衛生、科學數據，對照台灣現況與這個虛構世界的落差。

該小說對照兩個時空，台積電今天市值突破兩兆美元、全球排名第六；而小說中描述的是，半導體企業被綁在紫光，護國神山不復存在，台灣在全球AI革命中的核心地位不存在，台灣的股市也沒有今天的榮景。對此，陳廷豪說，寫這本書的動機很簡單，「十二年過去，很多年輕人已經不記得318是怎麼回事了。我不想用回憶錄的方式去講述」。

陳廷豪表示，相較於歷史這長河，他想讓大家看到的是，如果那一夜沒有成功，台灣人沒有足夠的自信和勇敢做出選擇，今天的台灣又會何去何從，「我相信許多朋友讀完之後，就會知道那一夜有多重要」。

 

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