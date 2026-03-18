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春分儀式感！3招讓客廳秒變法式花園　用「這杯」跟上2026最夯春季派對

▲▼春分,儀式感,派對,花。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲無需繁雜施工，只要擺上鮮花與質感餐具，就能在家中餐桌重現充滿浪漫氣息的春分聚會，與好友共享暖陽下的微醺時光。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

想找朋友聚聚從不需要理由，但即將在3月20日到來的「春分」絕對充滿了派對潛力。國外網站《Bustle》文章中提到，這天不僅象徵新季節的開始，更蘊含許多深具意義的傳統，或許能激發你舉辦聚會的靈感。TikTok創作者@storiedhosting在3月6日分享了本月的聚會點子，並暗示春分是舉辦茶會、烘焙蛋糕或在戶外享用早午餐的絕佳時機。想像一下，邀請閨蜜們一起製作粉嫩色彩的杯子蛋糕，或在陽台上與好友小酌一杯氣泡酒，這正是迎接春天的完美方式。

這也是你大展身手的時刻，可以用賣場買來的鮮花和二手的格子餐巾來佈置餐桌。創作者@jordynn.ann表示，她喜歡透過這些季節感十足的裝飾來慶祝換季。為了營造氛圍，她甚至將花朵懸掛在天花板上並擺放多束花卉。春天出現花朵元素？雖然稱不上「驚世駭俗」，但絕對經典。

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Jordynn也將季節感融入菜單，她準備了果香濃郁的蜜桃無酒精調酒、青醬義大利麵沙拉和烤紅蘿蔔脆片。她的影片留言區有人驚呼：「天啊，這就是我下次晚餐派對的靈感！」另一位則留言：「太可愛了！！」

春分的深層意義

上週的日光節約時間帶來了更多陽光，而本週的春分則正式帶領我們走出冬日的沉悶，進入陽光明媚的季節。2026年的春分點（又稱秋分，但在北半球為春季起始）將發生在3月20日美東時間上午10時46分。

這是一個天文學上的重要時刻，太陽直射地球赤道，使得晝夜長度幾乎相等。這是北半球春天的第一天，從這天起，我們可以正式期待天氣轉暖。

對某些人來說，春分也是一個名為「奧斯塔拉（Ostara）」的靈性時刻，象徵著農業與重生。你可以透過冥想、設定目標、進行春季大掃除、品嚐時令美食或彩繪雞蛋，來慶祝百花齊放、萬物復甦。在占星學中，3月20日也開啟了牡羊座季節與占星元年的序幕，因此你可以善用這股能量，在派對上與朋友聊聊對新一年的願景與目標。

當然，春分也是一個絕佳的藉口，讓你走到戶外欣賞繁花，如果天氣允許，還能曬曬太陽補充維生素D。

▲▼春分,儀式感,派對,花。（圖／取自免費圖庫pexels）

如何舉辦春分派對？

選擇場地

如果戶外依然寒冷，可以考慮在室內舉辦晚餐派對或居家早午餐。無論是正式的餐會、簡單的早餐，或是窩在沙發上喝幾杯都很合適。如果天氣較暖和，不妨前往草地野餐，或在公園佔個位子。

▲▼春分,儀式感,派對,花。（圖／取自免費圖庫pexels）

購置花卉

TikTok上隨處可見春分派對的點子，且幾乎都少不了鮮花。買些花材來裝飾空間，可以參考@jordynn.ann將鬱金香懸掛在天花板，或將水仙花插進花瓶。就算派對不做其他裝飾，只要有這些花朵，就能傳達出春天的主題。

▲▼春分,儀式感,派對,花。（圖／取自免費圖庫pexels）

持續佈置

若想增加裝飾感，可以使用花卉圖案的餐盤、格子餐巾、色彩繽紛但款式不一的玻璃杯，並點上充足的蠟燭。你也可以設定特定風格，例如創作者@foodiesnitch將風格定為「野餐遇上仙履奇緣的花園」，她使用了二手花瓶和在古著店挖到的可愛陶瓷擺飾。其他點子還包括：精靈野餐、午茶派對或花園晚餐。

規劃菜單

為了籌備春分派對，@foodiesnitch特別到當地的農夫市集採買新鮮農產品。在氣候較涼爽的地區，這段時間能找到許多羽衣甘藍、芥藍類蔬菜與綜合生菜，還有紅蘿蔔、櫻桃蘿蔔和甜菜根等根莖類蔬菜。

請記住，春分的核心在於慶祝時令食材。你可以製作加入羊奶起司的甜菜根沙拉、烘焙佛卡夏麵包或烹煮義大利麵。創作者@kaylaskitchandfix製作了蜂蜜烤彩虹紅蘿蔔配檸檬蒜味瑞可塔起司。此外，下午茶點心如小黃瓜三明治和魔鬼蛋也總是很受歡迎。

▲▼春分,儀式感,派對,花。（圖／取自免費圖庫pexels）

帶有花香或清爽口感的甜點，例如檸檬橄欖油蛋糕，也極度符合主題。創作者@mckenziemindfully製作了草莓蛋糕，你也可以嘗試薰衣草杯子蛋糕或櫻桃塔。如果想省事，訂個外送比薩並撒上一些食用花卉也行，無論想精緻或簡約，全由你決定。

別忘了飲品

這場派對絕對需要一個可愛的茶壺。泡些帶有花香的接骨木花茶或洛神花茶，或是清爽的薄荷茶、檸檬綠茶。檸檬汁也是不錯的選擇，而果香調酒如蜜桃氣泡酒（Bellini）、藍莓琴通寧或陽光氣泡飲則更能助興。

挑選活動

這部分可以發揮你的創意。雖然聊天吃東西就很棒，但給客人一點事情做會更有趣，例如插花教學。買些平價的花材，讓每個人親自紮一束小花束帶回家。

▲▼春分,儀式感,派對,花。（圖／取自免費圖庫pexels）

創作者@bridaisy與朋友聚會時，讓每個人帶一件小樂器（如頌缽）到公園即興合奏；而@solsticesisters.co則是一起玩遊戲，並分享對新季節的期許。

建議穿搭守則（Dress Code）

若想更有儀式感，可以制定可愛的穿搭守則，例如碎花圖騰、蓬鬆洋裝或各種粉嫩色系。創作者@apriljxo選了一件淺藍色洋裝迎接新季節，@foodiesnitch則穿上亮粉色洋裝。TikTok上還有許多人展示了花冠和公主風裝扮，全都非常契合春季主題。

發出邀請函

由於2026年的春分剛好在3月20日週五，非常適合舉辦週五晚上的小聚。你也可以在週六舉辦較大型的派對，或在週日來場早午餐。現在就發出可愛的邀請函，讓大家有時間期待並一起迎接春天吧！

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