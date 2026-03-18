花蓮中原地下道抽水系統改善！3/23起半半施工　7天單向通車

▲花蓮市公所3/23起將辦理「中原地下道抽水系統改善工程」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升花蓮市區排水效能、降低豪雨期間地下道積淹水風險，花蓮市公所將辦理「中原地下道抽水系統改善工程」，施工期間自3月23日至3月29日，每日上午8時至下午5時進行，施工期間採單向通行，提醒用路人提前改道或減速慢行，以維護行車安全。



花蓮市公所表示，中原地下道為市區重要交通動線之一，為強化整體排水應變能力，特別辦理抽水系統改善工程，透過設備升級與系統優化，提升抽排水效率，確保市民通行安全。





施工期間將佔用一個車道，現場設有交通指示牌及人員引導，採單向通行方式維持交通運作，市公所也將加強現場安全維護措施，並視交通狀況機動調整，將施工影響降至最低。

市長魏嘉彥表示，地下道抽水系統的穩定運作攸關市民生命財產安全，市公所持續盤點各項基礎設施並逐步改善，此次工程雖短暫影響交通，但能有效提升防災韌性，懇請市民朋友體諒與配合，也請用路人行經該路段時減速慢行，注意安全。



施工期間如遇天候不佳或其他不可抗力因素，將視情況調整施工期程，相關資訊也會即時公告，請市民隨時留意公所官網最新訊息。

