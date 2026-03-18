長照給外籍白領使用卻擋新住民　民團批：把台灣母親當工具人

▲南洋台灣姊妹會與多個團體今前往衛福部抗議長照制度不公。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

衛福部已開放部分未持身分證的外籍白領可使用長照服務，但對於在台成家數十年的已婚新住民，若需要長照協助，則仍要求「先辦身分證」，並以「視個案處理」帶過制度問題；民間團體痛批，長年照顧家庭者老後反被排除，此舉形同階級歧視，已違背長照不應差別待遇的原則。

新版《外國專業人才延攬及僱用法》已於去年修正通過，開放永久居留的外籍專業人士，及政府認定具特殊貢獻者，可使用長照及身心障礙服務。對此，南洋台灣姊妹會與多個團體今前往衛福部陳情，並以短劇呈現制度歧異，諷刺只有部分持居留身分者可進入「長照之門」，但不少在台生活超過20年的已婚新住民，卻因未取得身分證被拒於門外，只能自費使用，對於這群台灣母親非常不公平。

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南洋台灣姊妹會表示，現行制度影響約20萬到30萬名新住民，多為持居留或永久居留，其中不少人並非不願申請身分證，而是受限於母國規定，例如部分國家不允許雙重國籍，一旦放棄原國籍，將牽動家庭、財產與身分認同，陷入兩難。

對此差別待遇，南洋台灣姊妹會指出，過去2年多次要求政府檢討制度，但相關單位常以「個案處理」回應，未提出整體解方；相較下，目前已開放部分未持身分證的外籍專業人士可使用長照服務，卻未比照納入在台生活多年的已婚新住民，形同階級區分。

南洋台灣姊妹會強調，所謂的「貢獻」不應只用白領身分衡量，這群已婚新住民長年照顧孩子、長輩與病人，如今邁入中老年，若是因「貢獻」不足被制度排除，已構成歧視。

此外，南洋台灣姊妹會直言，政府一方面鼓勵新住民投入長照體系，但當她們老了、病了，卻可能無法使用長照，這是將新住民當成長照體系的「工具人」，只在需要勞動力時被看見。

對此制度缺憾，南洋台灣姊妹會提出3項訴求，包括長期居住在台的已婚新住民，均應納入長照服務對象；停止以身分資格排除新住民使用長照服務；衛福部應提出具體制度改革時程。呼籲政府與各界皆應正視制度不公平，避免加重家庭及下一代負擔。