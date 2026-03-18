陸客何時來？　國台辦把球丟給民進黨：盡快做出正確決定

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸文旅部2月4日宣布近期將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊；媒體近日報導，已有2批上海旅客分別申請赴金馬3日遊，但陸委會遲未審核通過。大陸國台辦再把球丟給民進黨政府，強調大陸一貫支持兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的各領域交流合作常態化，是民進黨當局以種種藉口阻撓，要民進黨「盡快做出正確決定」。

大陸國台辦發言人陳斌華今（18）日於例行記者會上表示，陸方一貫明確支持、積極推動，恢復兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的各領域交流常態化，民進黨當局一直以種種藉口阻撓兩岸旅遊合作，這種做法不得人心。他說，民進黨應順應要交流、要合作的島內（指台灣）主流民意，盡快做出正確決定。

《東森新媒體ETtoday》進一步詢問，上海方面提出申請的行動，是否被大陸官方所允許？大陸方面對於上海居民赴金門、馬祖旅遊，有無開放的時間表？記者還問，國台辦是否歡迎台灣觀光相關部門及旅行業者前來大陸與上海，進行台灣觀光的推廣？是否支持兩岸觀光業者開始進行前期對接與溝通？

對此，陳斌華重申，文旅部已經在2月4日宣布將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，國台辦的發言人也明確表示支持、樂見其成，他強調，大陸一貫支持兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的各領域交流合作常態化，是民進黨當局一直在以種種藉口阻撓，民進黨當局並應台灣民眾和旅遊業界的熱切期盼，盡快改變不得人心的做法，做出正確決定。