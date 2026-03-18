　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列外長宣稱打贏了　拒透露終戰時間「還有任務未完成」

▲▼以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）。（圖／路透）

▲以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）17日宣稱，該國實際上已經贏得伊朗戰爭，但他並未說明衝突何時結束，僅表示將持續作戰，直到達成所有目標為止。

外長宣稱獲勝　強調要有耐心

《路透社》報導，薩爾在記者會上宣稱「我們已經贏了」，並且形容伊朗「大幅衰弱」，不再是戰前的那一個國家，「這對我們及鄰國來說顯而易見，但我們將繼續行動，直到任務完成為止。」

薩爾表示，以色列正尋求消除「存亡威脅」，但並未說明政府如何判定達成目標。他與其他官員透露，目標是從長期而言「顯著削弱」伊朗對以色列發動攻擊的能力，同時在伊朗內部創造條件，最終讓伊朗人民能夠推翻他們的統治者。

薩爾17日強調「必須保持耐心」，但也坦承，伊朗政權的垮台，只能由伊朗人民付諸行動，顯然承認短期內似乎不會發生起義。

以色列軍方則表示，他們持續空襲伊朗彈道飛彈發射器、儲存及生產設施，轟炸核計畫相關地點，並且攻擊安全部隊。

▼伊朗首都德黑蘭遭到空襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗首都德黑蘭遭到空襲，其實監視攝影系統早就被以色列牢牢掌握。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗仍有作戰能力　終戰時間不明

值得注意的是，儘管薩爾宣稱勝利，伊朗同（17）日仍向以色列發射多波飛彈攻擊，顯示德黑蘭在2週多的戰事之後，依然保有遠程打擊能力。

2月28日美以聯合空襲伊朗以來，這場戰爭迄今已進入第18天，造成超過2000人死亡，包括伊朗、黎巴嫩、以色列、伊拉克與波斯灣各地。

川普政府對於衝突結束時間的態度搖擺不定，時而暗示可能很快落幕，時而透露行動仍將持續進行。以色列官員也沒有提供具體時間表，軍方則表示，已經制定了未來3周以上的作戰計畫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／永豐金紀念品曝光！　3／25前持股可領
獨／當眾被難堪！余天認對「大咖天王」飆粗口：以後不要同台
明起變天！　半個台灣濕答答
「輔大之狼」出獄現蹤！　緊盯女胸部放話：幹大事
媽咪你好好休息...3寶媽今告別　全家比心「永遠留位置」
伊朗衝突超貴！　經部：中油僅2周已倒貼33億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CNN揭「這條件」可安全通行荷莫茲　8國與伊朗密談中

以軍狂轟黎巴嫩！　貝魯特「整棟高樓炸毀」倒塌畫面曝

以色列外長宣稱打贏了　拒透露終戰時間「還有任務未完成」

報復國安首長之死！伊朗集束彈藥轟炸以色列　70歲老夫婦喪命

伊朗戰火外溢！美使館建築遭襲　國務院急令「全球使館」檢討維安

斬首伊朗國安首長！專家揭以色列80年暗殺計畫：打仗宛如黑手黨

曾2次戰勝癌症！24歲女吃了「朋友做的料理」　染罕病癱瘓險死亡

選擇性封鎖！伊朗管控荷莫茲海峽　5艘「友好國船隻」成功通行

WBC委內瑞拉擊敗美國！　川普秒發「1單字」網笑瘋

2男博物館嬉鬧害「價值600多萬元古象牙」砸成碎片　手癢下場慘了

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

CNN揭「這條件」可安全通行荷莫茲　8國與伊朗密談中

以軍狂轟黎巴嫩！　貝魯特「整棟高樓炸毀」倒塌畫面曝

以色列外長宣稱打贏了　拒透露終戰時間「還有任務未完成」

報復國安首長之死！伊朗集束彈藥轟炸以色列　70歲老夫婦喪命

伊朗戰火外溢！美使館建築遭襲　國務院急令「全球使館」檢討維安

斬首伊朗國安首長！專家揭以色列80年暗殺計畫：打仗宛如黑手黨

曾2次戰勝癌症！24歲女吃了「朋友做的料理」　染罕病癱瘓險死亡

選擇性封鎖！伊朗管控荷莫茲海峽　5艘「友好國船隻」成功通行

WBC委內瑞拉擊敗美國！　川普秒發「1單字」網笑瘋

2男博物館嬉鬧害「價值600多萬元古象牙」砸成碎片　手癢下場慘了

「神力女超人」登記參選！　童小芸喊話：不是cosplay是來報到

快訊／永豐金紀念品「幸福毯」曝光　3／25前持股可領

3歲女遭虐死手法震驚全中國！　生父24歲女友已執行死刑…長相曝光

嚴打拖吊流氓！北市破詐騙集團拘6人　林炎田：絕不寬貸、全力守護市民

台南夜經濟大爆發！Uber深夜行程年增46%　外送商家成長六都第一

還沒用過PDRN快跟上！4款單品從保養到彩妝　抗老一秒都不鬆懈

統一獅亞太首戰3/28盧廣仲開唱！限量球衣、紀念票卡同步亮相

被前妻提告竊盜！桃園莽男「把6歲女兒當人質」逼撤告　下場曝光

蒜農遇病蟲害卻非救助範圍　農業部：盡快公告方案

名導柯一正「車庫被擋」大爆氣！　跳引擎蓋、刮賓士車畫面曝光

籃籃見日本鐵粉送擁抱　他腿軟倒地：愛死了XD

國際熱門新聞

WBC委內瑞拉擊敗美國　川普秒發「1單字」

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

裸祭踩踏再添1死　已2死1傷

川普：我們不需要任何人幫助

中華隊也有份　WBC冠、亞軍獎金曝光

色機師偷拍16空姐性愛畫面　影片全PO網　

即／美軍多枚「2267公斤鑽地彈」轟炸伊朗

快訊／伊朗證實：最高安全首長遭以色列擊斃

反對打伊朗　美國反恐中心主任辭職

伊朗管控荷莫茲海峽　「選擇性放行」友好國家

法國非當事方　馬克宏：不參與打通荷莫茲

國安首長被擊斃！伊朗警告川普「等著收驚喜」

出國玩注意！每週這天機票最便宜

伊朗核電廠遭炮彈擊中！　IAEA籲克制

更多熱門

相關新聞

伊朗集束彈藥轟以色列　70歲老夫婦慘死

伊朗集束彈藥轟以色列　70歲老夫婦慘死

伊朗18日清晨向以色列特拉維夫地區發動大規模飛彈攻擊，伊朗革命衛隊（IRGC）聲稱使用搭載集束彈頭的霍拉姆沙赫爾4型（Khorramshahr-4）與卡德爾（Qadr）飛彈，造成特拉維夫郊區拉馬特甘一對70多歲夫婦雙亡，使得以色列因戰爭死亡人數來到14人。

伊朗戰火外溢　美急令「全球使館」檢討維安

伊朗戰火外溢　美急令「全球使館」檢討維安

專家揭以色列暗殺計畫：打仗宛如黑手黨

專家揭以色列暗殺計畫：打仗宛如黑手黨

陸趁中東衝突攻台？　國台辦：勿低估捍衛領土完整決心能力

陸趁中東衝突攻台？　國台辦：勿低估捍衛領土完整決心能力

伊朗管控荷莫茲海峽　「選擇性放行」友好國家

伊朗管控荷莫茲海峽　「選擇性放行」友好國家

關鍵字：

以色列伊朗戰爭空襲飛彈

讀者迴響

熱門新聞

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

方志友淚訴11年婚姻壓力！

吳淡如：這7種人最難變有錢

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

WBC委內瑞拉擊敗美國　川普秒發「1單字」

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

LINE訂閱制本週有望上線

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」

黃仁勳背板股「新面孔」永擎祭庫藏股　飆第2根漲停

方志友23歲帶球嫁　與楊銘威11年婚姻「完整時間軸」

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照胃鏡搖頭

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面