以色列外長宣稱打贏了　拒透露終戰時間「還有任務未完成」





▲以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）17日宣稱，該國實際上已經贏得伊朗戰爭，但他並未說明衝突何時結束，僅表示將持續作戰，直到達成所有目標為止。

外長宣稱獲勝 強調要有耐心

《路透社》報導，薩爾在記者會上宣稱「我們已經贏了」，並且形容伊朗「大幅衰弱」，不再是戰前的那一個國家，「這對我們及鄰國來說顯而易見，但我們將繼續行動，直到任務完成為止。」

薩爾表示，以色列正尋求消除「存亡威脅」，但並未說明政府如何判定達成目標。他與其他官員透露，目標是從長期而言「顯著削弱」伊朗對以色列發動攻擊的能力，同時在伊朗內部創造條件，最終讓伊朗人民能夠推翻他們的統治者。

薩爾17日強調「必須保持耐心」，但也坦承，伊朗政權的垮台，只能由伊朗人民付諸行動，顯然承認短期內似乎不會發生起義。

以色列軍方則表示，他們持續空襲伊朗彈道飛彈發射器、儲存及生產設施，轟炸核計畫相關地點，並且攻擊安全部隊。

▼伊朗首都德黑蘭遭到空襲。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗仍有作戰能力 終戰時間不明

值得注意的是，儘管薩爾宣稱勝利，伊朗同（17）日仍向以色列發射多波飛彈攻擊，顯示德黑蘭在2週多的戰事之後，依然保有遠程打擊能力。

2月28日美以聯合空襲伊朗以來，這場戰爭迄今已進入第18天，造成超過2000人死亡，包括伊朗、黎巴嫩、以色列、伊拉克與波斯灣各地。

川普政府對於衝突結束時間的態度搖擺不定，時而暗示可能很快落幕，時而透露行動仍將持續進行。以色列官員也沒有提供具體時間表，軍方則表示，已經制定了未來3周以上的作戰計畫。