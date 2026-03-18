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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林飛帆憶太陽花：謝謝當時守住台灣的大家　部分政黨仍懷抱中國幻想

▲國安會副秘書長林飛帆。（圖／記者李毓康攝）

▲國安會副秘書長林飛帆。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

今（18日）是318太陽花學運12周年，太陽花領袖、國安會副秘書長林飛帆也發文表示，謝謝當時每一位站出來的台灣人，讓今天的台灣得以是世界的台灣，假如太陽花運動沒有成功，今天台灣國際經貿版圖或許會完全相反的景況，甚至國際地位，可能天差地遠。他也強調，當然，部分政黨仍舊懷抱中國才是唯一解方的幻想，「但，我們積極的採取行動，主動出擊，從關稅、國防、到全社會韌性，這也是民進黨政府和賴總統的態度」。

林飛帆表示，這12年，台灣走出單壓中國市場的極端風險。台灣整體「對外直接投資」從馬英九時期83.8%流向中國，降到現在只有3.75%流入中國。

林飛帆表示，取而代之的是，台灣對美、歐、日及新南向國家的投資及出口都同步躍增。台商回流及外商重要大廠，即便在美國關稅政策變化下，仍持續加碼投資台灣。讓台灣成為國際供應鍊不可或缺的力量。這也讓台灣的經濟成長率來到去年（2025）的8.68%，以及今年主計總處預估可能上看的7.71%，股市衝破3萬4千點，不受到中國景氣低迷、經濟發展下滑的影響。

林飛帆強調，假如12年前的太陽花運動沒有成功，今天台灣的國際經貿版圖或許會是完全相反的景況，甚至台灣的國際地位，可能也都天差地遠。謝謝當時一起守住台灣的大家。

林飛帆提到，下週一，3月23日，就要迎來台灣總統直選30週年。這提醒大家，這個年輕的民主國家，進步了多少，以及現在所珍惜的一切，有多麼不容易；在經歷這麼多波折和考驗，仍能走到現在，屹立於世界。

林飛帆說，這段時間，大家可以一起思考，下一個30年，台灣要成為怎樣的國家：現在的台灣，已經是世界經貿與地緣政治板塊變化的核心。台灣不在只是被動回應世界變化的邊緣國家。

林飛帆說，對未來30年，大家應該要有信心，也要有野心，讓台灣有能力主動形塑世界的格局，成為驅動世界該往哪個方向走的關鍵力量，讓台灣成為一個更強大的台灣。

林飛帆強調，當然，大家面對的局勢並不容易。在國內，部分政黨仍舊懷抱中國才是唯一解方的幻想，或是，在民主友盟和威權侵略者之間，台灣不應選邊站。在國際，國際衝突和中國的併吞野心都提醒大家，身為台灣人從來都不是一件容易的事。

林飛帆表示，「但，我們並沒有被動地坐等局勢變化，而是積極的採取行動，主動出擊，從關稅、國防、到全社會韌性，這也是民進黨政府和賴總統的態度」。

林飛帆也提到，今天，自己也要感謝美國智庫American Foreign Policy Council邀約他為新創刊的《Statecraft&Strategy》季刊發表專文，說明台灣全社會韌性防衛構想〈Taiwan’s Version of Peace Through Strength〉（和平靠實力：台灣的和平路徑），讓他們有機會再度向國際友人說明台灣的決心。

▼林飛帆(右)。（圖／資料照）

▲▼林飛帆。（圖／資料照）

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