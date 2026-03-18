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國台辦再批賴清德「台獨自白」　制度不同非統一障礙或分裂藉口

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華痛斥民進黨：打著「普世價值」幌子煽動兩岸對立。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸國台辦日前批駁賴清德在「台灣總統直選30週年與民主韌性研討會」上的「台獨自白」，是在猖狂挑戰一個中國原則。發言人陳斌華今（18）日再次重申國台辦立場，痛批賴清德政府打著「普世價值」幌子，煽動兩岸對立對抗。兩岸制度不同，從來不是「統一」障礙與「分裂」的藉口，「制度之爭」只是民進黨謀「獨」的藉口，欺騙台灣民眾和國際輿論的伎倆。」

國台辦今18日周三舉行例行發布會，媒體提問，「對於國務院台辦發言人批駁賴清德在所謂『台灣總統直選30週年與民主韌性研討會』上的『台獨』謬論，民進黨當局稱，『兩岸關係的本質在於體制之爭』，『大陸應與台灣民選的合法政府進行對話，務實處理問題，台灣前途必須由2350萬台灣人民共同決定』。請問對此有何評論？」

陳斌華表示，賴清德當局打著所謂「普世價值」的幌子，把民主當成打壓異己、「抗中保台」、對外勾連的遮羞布，妄圖蠱惑民眾、混淆視聽，煽動兩岸對立對抗，「倚外謀獨」、「以武拒統」。其險惡用心昭然若揭。

陳斌華進一步說，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。兩岸之間絕不是制度之爭，而是統一與分裂的鬥爭，所謂「制度之爭」是民進黨當局謀「獨」的藉口，是欺騙台灣同胞和國際輿論的伎倆。」

陳斌華強調，不管賴清德之流說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的地位，都割裂不了兩岸牢不可破的歷史和法理聯結，都打破不了台灣前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定的鐵律。

最後，陳斌華再次強調在兩岸必將統一也必然統一的潮流大勢面前，在十四億多同胞維護國家主權和領土完整的決心意志面前，任何分裂國家、抗拒統一的圖謀都是痴心妄想。

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