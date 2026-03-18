龍蝦、松葉蟹腳吃到飽　探索廚房周末下午茶升級午餐菜色

▲台北寒舍艾美酒店探索廚房3月27日至5月3日的每周五、六、日，下午茶升級午餐菜色。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北寒舍艾美酒店探索廚房日前宣布再加開「延饗午宴」席次，3月27日至5月3日的每周五、六、日，下午茶升級午餐菜色，龍蝦、鮑魚、干貝、松葉蟹腳、帝王蟹腳、和牛全都吃到飽，每人2580元+10%。

台北寒舍艾美酒店探索廚房去年啟動餐檯升級工程，並於10月重新開幕，改裝重點包括海鮮檯、日料檯升級，供應龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽等高級食材，假日吃得到帝王蟹腳，海鮮品項超過50種，另有比臉還長的炙燒和牛握壽司。

▲松葉蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

由於假日午餐一位難求，探索廚房今年2月加碼8天，將原本的「假日下午茶」餐期調整為供應「假日午餐菜色」，日前官方宣布再加開，3月27日至5月3日的每周五、六、日，下午茶同樣升級午餐菜色，龍蝦、鮑魚、干貝、松葉蟹腳、帝王蟹腳、和牛全都吃到飽，每人2580元+10%。

▲王品集團石二鍋。（圖／王品集團提供）

另外，王品集團旗下高人氣平價火鍋「石二鍋」現在深夜也吃得到，全台37家指定門市，假日前夕每周五、六營業到00:00，而且4月11日前，22:00後進店內用消費任一套餐，再送一份上選豬肉或雪花牛肉。

「石二鍋」是王品集團旗下平價火鍋，以同一個鍋、兩種口味，傳承懷舊石頭鍋的先炒再煮，提供消費者「一炒二香三煮四鮮」的用餐體驗，除了招牌爆香石頭鍋外，剝皮辣椒鍋、牛奶鍋也很受歡迎。此外，網友也特別推薦店裡的冬瓜檸檬冰沙，還有人戲稱「被火鍋耽誤的冬瓜檸檬冰沙店」。