　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

龍蝦、松葉蟹腳吃到飽　探索廚房周末下午茶升級午餐菜色

▲探索廚房改裝必吃菜色一次看。（圖／記者黃士原攝）

▲台北寒舍艾美酒店探索廚房3月27日至5月3日的每周五、六、日，下午茶升級午餐菜色。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北寒舍艾美酒店探索廚房日前宣布再加開「延饗午宴」席次，3月27日至5月3日的每周五、六、日，下午茶升級午餐菜色，龍蝦、鮑魚、干貝、松葉蟹腳、帝王蟹腳、和牛全都吃到飽，每人2580元+10%。

台北寒舍艾美酒店探索廚房去年啟動餐檯升級工程，並於10月重新開幕，改裝重點包括海鮮檯、日料檯升級，供應龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽等高級食材，假日吃得到帝王蟹腳，海鮮品項超過50種，另有比臉還長的炙燒和牛握壽司。

▲松葉蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

由於假日午餐一位難求，探索廚房今年2月加碼8天，將原本的「假日下午茶」餐期調整為供應「假日午餐菜色」，日前官方宣布再加開，3月27日至5月3日的每周五、六、日，下午茶同樣升級午餐菜色，龍蝦、鮑魚、干貝、松葉蟹腳、帝王蟹腳、和牛全都吃到飽，每人2580元+10%。

▲王品集團石二鍋。（圖／王品集團提供）

另外，王品集團旗下高人氣平價火鍋「石二鍋」現在深夜也吃得到，全台37家指定門市，假日前夕每周五、六營業到00:00，而且4月11日前，22:00後進店內用消費任一套餐，再送一份上選豬肉或雪花牛肉。

「石二鍋」是王品集團旗下平價火鍋，以同一個鍋、兩種口味，傳承懷舊石頭鍋的先炒再煮，提供消費者「一炒二香三煮四鮮」的用餐體驗，除了招牌爆香石頭鍋外，剝皮辣椒鍋、牛奶鍋也很受歡迎。此外，網友也特別推薦店裡的冬瓜檸檬冰沙，還有人戲稱「被火鍋耽誤的冬瓜檸檬冰沙店」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南港建案意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死
委內瑞拉隊長談家人來美國看球哽咽　首冠到手：我可以退休了
方志友、楊銘威婚變「完整時間軸」！　23歲帶球嫁到協議離婚
LINE Premium和「免費版」差在哪？　一圖搞懂
選擇性封鎖！5艘「友好國船隻」成功通行荷莫茲海峽
藍白合新進度！合作協議下午出爐　3縣市擬全民調決勝負
獨／楊千霈疑重燃愛火…親曝感情現況　與建材業陳傑憲關係全說了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林飛帆投書美國智庫　明將宣布2026台灣城鎮韌性演習規劃

若318太陽花失敗的台灣樣貌？　當年學生撰小說：紫光併購半導體

龍蝦、松葉蟹腳吃到飽　探索廚房周末下午茶升級午餐菜色

翁曉玲稱贏不了就沒收表決「有先例」　綠黨團打臉

中共發動聯合戰備警巡　國防部偵獲共機36架次擾台

林飛帆憶太陽花：謝謝當時守住台灣的大家　部分政黨仍懷抱中國幻想

快訊／綠桃園初選出爐　鄭運鵬美女助理飲恨、時力猛男軍披綠袍全滅

李四川深夜勘查夜宿八里　第一線解淡江大橋風切噪音問題

藍白「合作協議」下午出爐　新北、宜蘭、嘉市擬採全民調決勝負

後悔318太陽花學運造神柯文哲！　前幕僚：我這輩子犯最大的錯

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

善款2.5億只用千萬做公益！前名模只認詐貸　在押胞兄一肩扛

林飛帆投書美國智庫　明將宣布2026台灣城鎮韌性演習規劃

若318太陽花失敗的台灣樣貌？　當年學生撰小說：紫光併購半導體

龍蝦、松葉蟹腳吃到飽　探索廚房周末下午茶升級午餐菜色

翁曉玲稱贏不了就沒收表決「有先例」　綠黨團打臉

中共發動聯合戰備警巡　國防部偵獲共機36架次擾台

林飛帆憶太陽花：謝謝當時守住台灣的大家　部分政黨仍懷抱中國幻想

快訊／綠桃園初選出爐　鄭運鵬美女助理飲恨、時力猛男軍披綠袍全滅

李四川深夜勘查夜宿八里　第一線解淡江大橋風切噪音問題

藍白「合作協議」下午出爐　新北、宜蘭、嘉市擬採全民調決勝負

後悔318太陽花學運造神柯文哲！　前幕僚：我這輩子犯最大的錯

阿庫尼亞跪地哭了！奪冠讓委內瑞拉人民感驕傲　MVP賈西亞也發聲

鄭習會何時登場？　國台辦：與國民黨增進政治互信、保持聯繫互動

世界的林襄！球迷驚喜「唯一台灣代表」登WBC決賽前影片

林飛帆投書美國智庫　明將宣布2026台灣城鎮韌性演習規劃

快訊／南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

國泰中東航班4/30前全取消　阿提哈德台北航線3月底前停飛

球鞋也能用來防守？禿曼巴出奇招！卡魯索「球鞋賞火鍋」吞技術犯規

2026南投螢火蟲季4大賞螢區放閃　5/31前登錄發票可抽iPhone

美調查稱僅3成陸民眾支持武統 　國台辦：盡最大努力爭取和平統一

報復國安首長之死！伊朗集束彈藥轟炸以色列　70歲老夫婦喪命

陳漢典出神入化模仿林志玲（？　LULU：跟您鄭重的道歉

政治熱門新聞

要「台灣說一句話」挺川普　矢板明夫：非常有價值

表決會輸那就不表決！藍委缺席少1票　翁曉玲直接散會快閃走人

凍漲電價？卓榮泰：那2字我不宜講

盧秀燕進軍華府　會晤AIT關鍵人物畫面曝

被點名對決蔣萬安　謝震武回應了：2026我一定不會缺席

卓榮泰赴日單據遭疑　她酸：外交悲劇

後悔318太陽花學運造神柯文哲！　前幕僚：我這輩子犯最大的錯

將「Chinese」改為「Taiwan」　文總確定英文更名為「NCAT」

藍白合新進度！合作協議下午出爐　擬採全民調決勝負

參謀總長梅家樹將卸任？高層曝內幕

謝龍介民調慘輸陳亭妃　媒體人點3硬傷：國民黨要繃緊神經了

跟進基隆下修颱風假標準　桃園市回應了

柯文哲指赴日單據有問題　卓榮泰：他大概看自己的問題單據習慣了

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

漢堡王「洋蔥圈犇牛堡」限時開賣　三商炸雞新推義式炸水餃

漢堡王「洋蔥圈犇牛堡」限時開賣　三商炸雞新推義式炸水餃

漢堡王人氣犇牛堡推出進化版「洋蔥圈犇牛堡」，層層堆疊的牛肉排、起士片加入洋蔥圈增添口感，僅提供2尺寸選擇，即日起至4月12日限時26天上市。另外，三商炸雞則將於20日開賣新品「義式肉醬起司炸水餃」。

吃王品燒肉「出示獎狀、獎牌」享88折　會員可抽每月免費吃套餐

吃王品燒肉「出示獎狀、獎牌」享88折　會員可抽每月免費吃套餐

石二鍋37家門市周末營業到凌晨0點

石二鍋37家門市周末營業到凌晨0點

關鍵字：

美食雲探索廚房台北寒舍艾美酒店

讀者迴響

熱門新聞

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

方志友淚訴11年婚姻壓力！

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

吳淡如：這7種人最難變有錢

LINE訂閱制本週有望上線

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照胃鏡搖頭

黃仁勳背板股「新面孔」永擎祭庫藏股　飆第2根漲停

AV女網紅槓上攀岩教練　發文還原現場

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面