報復國安首長之死！伊朗集束彈藥轟炸以色列　70歲老夫婦喪命

▲ 以色列多地遭伊朗砲彈轟炸。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗18日清晨向以色列特拉維夫地區發動大規模飛彈攻擊，伊朗革命衛隊（IRGC）聲稱使用搭載集束彈頭的霍拉姆沙赫爾4型（Khorramshahr-4）與卡德爾（Qadr）飛彈，造成特拉維夫郊區拉馬特甘一對70多歲夫婦雙亡，使得以色列因戰爭死亡人數來到14人。

⚡️Another cluster impact in Ramat Gan, Tel Aviv. 2 Israelis were killed as a result. pic.twitter.com/tjnnASua1x — War Monitor (@WarMonitors) March 17, 2026

Two people were killed in Ramat Gan, near Tel Aviv, following missile attacks launched from Iran.



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伊朗國家電視台18日報導，革命衛隊宣稱此次攻擊是為報復以色列17日空襲擊殺伊朗國安首長拉里賈尼（Ali Larijani）。《美聯社》畫面顯示，至少一枚飛彈在以色列上空釋放集束彈藥。以方指出，伊朗多次使用集束彈頭，這種武器會在半空中分散成多個小型爆炸物，覆蓋廣大範圍，攔截難度極高。

伊朗攻擊也造成特拉維夫薩維多爾（Savidor）火車站受損，以色列鐵路公司宣布因月台損壞暫停服務。佩塔提克瓦（Petah Tikvah）與卡法爾卡西姆（Kafr Qasim）市區多處起火；急救組織紅大衛盾會表示，另有一名25歲男子在貝內貝拉克（Bnei Brak）遭彈片傷及手部。

伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）此前發表強硬聲明，揚言「將在適當時機對犯罪的美國和嗜血的猶太復國主義政權做出決定性且令人後悔的回應。」革命衛隊航太部隊指揮官穆薩維（Sardar Mousavi）預告，「今晚敵人的天空將變得更加壯觀」，還有多名軍方高層接連對美國總統川普示警。