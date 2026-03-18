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李四川深夜勘查夜宿八里　第一線解淡江大橋風切噪音問題

▲▼ 李四川深夜勘查淡江大橋風切問題 。（圖／李四川競選辦公室提供）

▲李四川深夜勘查淡江大橋風切問題 。（圖／李四川競選辦公室提供）

記者崔至雲／新北報導

淡江大橋近期因人行道欄杆風切產生共振聲影響八里及淡水兩岸居民。國民黨新北市長參選人李四川17日特別前往淡江大橋旁考察，並以實務經驗提出解方，更因與里長會談過晚，直接夜宿八里。李四川表示，專業問題必須專業解決，城市治理不能紙上談兵，唯有站在第一線，才能快速務實地解決民眾問題。

李四川昨晚前往八里區與多名里長及鄉親客廳會，傾聽基層心聲，包含八里區里長聯誼會長、訊塘里長張金貴、埤頭里長曾志國、米倉里長張恒、頂罟里長洪志成、荖仟里長楊萬福、舊城里長陳天發等多名里長及鄉親舉行客廳會，並針對里長及鄉親提出的問題與建議，直接給予回應與解答。

對於許多鄉親及里長反映，淡江大橋夜晚因風切產生的嗡鳴聲，造成當地居民夜間難以入眠、嚴重影響生活，李四川晚間也立刻前往淡江大橋旁的河畔實地考察，許多鄉親看見李四川親自到來，感到相當驚喜，並立刻上前表達心聲。

李四川表示，根據相關單位初判，嗡鳴聲可能來自人行道扶手縫隙的風切共振，不少建築物也有類似狀況，透過吸音材料、封閉空隙等方式有望改善，據了解，相關單位鑑定報告即將出爐，預計4月底可完成改善。

八里區里長聯誼會長、訊塘里長張金貴在客廳會中特別提到，李四川在新北市副巿長任內，協助完成商港七路徵收及增建當地排水箱涵，為地方發展及治水帶來顯著效益，新北市就是需要李四川這樣真正做實事的市長，站在第一線解決民眾問題。

李四川昨日在八里的客廳會一路持續到晚上10點，最後在當地鄉親熱情邀請下留宿一晚，今一早與八里區調解會主席張義忠、前八里鄉長柯慶長及多名鄉親進行早餐會，持續聆聽基層心聲。

李四川強調，專業問題必須專業解決，公職生涯數十年來，他始終站在第一線，直面問題、快速解決，未來擔任新北市長，將秉持不變態度，以工程專業、理性務實的方式，全力為新北市民解決問題，帶來更好的生活品質。

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