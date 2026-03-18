陸趁中東衝突攻台？　國台辦：勿低估捍衛領土完整決心能力

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

有分析提出，美國如果持續在中東作戰，大陸會不會認為可以趁機對台灣採取行動。大陸國台辦回應，任何人、任何勢力都不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

對於「美國如持續在中東作戰，中國大陸會不會認為可以趁機對台灣採取行動」，美國戰爭部負責政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）稱，正密切關注其他潛在對手的反應，美軍這項行動展現的實力具有嚇阻效果。

大陸國台辦發言人陳斌華今（18）日於例行記者會上表示，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。他說，任何人、任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

另一方面，美國總統川普（Donald Trump）近期因中東局勢變化，調整原定3月31日至4月2日的訪問大陸行程。他表示，預計將在約5至6週內啟程前往中國。

《紐約時報》此前報導，川普政府推遲宣布一項價值數十億美元的對台軍售計劃，目的是避免在川普訪問北京之前激怒習近平。路透社之後報導，川普將在訪中行程結束後宣布價值140億美元的新對台軍售案，將是迄今為止金額最高的美國對台軍售項目。

對此，陳斌華表示，堅決反對有關國家向「中國台灣地區」出售武器，這一立場是一貫的、明確的。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理對台軍售問題，以實際行動維護中美關係穩定和台海和平。