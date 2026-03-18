藍白「合作協議」下午出爐　新北、宜蘭、嘉市擬採全民調決勝負

▲民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026縣市長選舉倒數，藍白兩黨今（18日）上午會商選舉合作協議。會後國民黨文傳會副主委尹乃菁與民眾黨立院黨團主任陳智菡一同出面受訪。尹乃菁表示，今天下午兩黨中央會議各自通過後就對外公布選舉合作協議，內容包含聯合競選、聯合治理等。陳智菡也說，方向是往全民調前進，還是要尊重兩黨的正式決策機關，下午會有更進一步的說明。

周榆修稍早指出，藍白兩黨的合作從政策綱領願景開始，過去雙方溝通密集，來來回回，除了見面，還有電話熱線，尤其他與李哲華之間的溝通，從未間斷聯繫，今天除了針對上週六公布的共同願景，還要就兩黨未來地方治理協議定稿進行討論，並就宜蘭縣、新北市、嘉義市共推人選等機制細節進一步討論。

討論結束後，陳智菡受訪表示，之前雙方就多次磋商，因此今天只是把這個協議做文字最後確認，過程是非常流暢、有效率。

尹乃菁也說，今天會經過民眾黨的中央委員會以及國民黨中常會，正式通過兩黨合作協議，這是聯合競選、聯合治理的典範，兩黨有心為台灣的 政治僵局找出可行的出路，她更引述前民眾黨主席柯文哲的話，「一個人走得快；一群人走得遠。」

至於現在有新北市、宜蘭縣、嘉義市的首長候選人需要藍白協調競爭，尹乃菁則說，有關於民調、合作機制，原則性內容都會規範在這個協議上面。具體操作細節當然還是要涉及到候選人的主張。陳智菡也表示，下午就可以看到完整的協議內容，有關於民調的合作機制，都會在協議裡，具體的操作細節還是要看候選人本身的主張跟意願，方向是往全民調前進，還是要尊重兩黨的正式決策機關，因此有待下午會更進一步說明。

陳智菡強調，在合作跟協議的框架中，一切都是公開透明。類大聯盟的概念去打高強度的比賽，歷史一直往前進，會看到藍白的用心。絕不會視對方為雜質，而是變成更強的合金。