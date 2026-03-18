預約地上銀河！鯉魚潭「趣看火金姑」登場　接駁專車限定遊程

▲鯉魚潭賞螢季邀請民眾走入自然，在靜聽蟲鳴蛙語之中，感受春夜螢光閃爍的浪漫氛圍。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

一年一度的鯉魚潭賞螢季即將來臨！交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處將於今年4月10日起至5月2日的每週五、六晚間，於鯉魚潭潭南步道舉辦「2026年鯉魚潭賞螢季—趣看火金姑」活動，預計3月23日起開放線上報名，邀請民眾走入自然，在靜聽蟲鳴蛙語之中，感受春夜螢光閃爍的浪漫氛圍。

鯉魚潭遊憩區是縱管處轄區北端的瑰麗明珠，四周群山環抱，日間可享波光雲影、優美景緻，是自行車、健行的好去處。而每到4-5月夜間更是鯉魚潭展現其蓬勃生機的時節，擁有純淨未受汙染的水質及豐富的棲地環境，吸引螢火蟲在此繁衍。螢火蟲在短暫的成蟲階段中，透過特有的發光頻率傳遞求偶與繁衍訊號，熠熠螢光穿梭林間，宛如「地上的銀河」，讓夜晚的鯉魚潭總是充滿浪漫的氛圍！

為落實永續旅遊並便捷遊客往返，縱管處今年特別擴大「台灣好行－賞螢專車」服務。除了每週六由花蓮轉運站發車的班次增加至2班外，更針對五一勞動節連假，於5月1日（五）加開2班次專車，讓更多旅客能輕鬆前往賞螢活動現場。此外，縱管處亦持續與「台灣觀巴」及在地「青陽農園」合作，推出結合藍染手作、賞蝶與賞螢的季節限定遊程，提供遊客多元化的深度生態旅遊選擇。

縱管處於今年活動期間特別加碼推出多重驚喜，回饋熱情參與的民眾。凡是搭乘「賞螢專車」、參加「台灣觀巴」、「青陽農園」指定遊程的遊客，即可至活動現場隨機抽好禮；光復鄉鄉民成功報名參加活動，並出示身分證或可證明戶籍地址為花蓮縣光復鄉之證件者，即可至活動現場兌換金針花氣泡飲；參加活動當週入住花蓮縣內合法旅宿，憑住宿發票（或收據）現場還能加碼抽金針花氣泡飲或紅花左手香膏，並獲得摸彩券一張，有機會再抽中花東住宿券，以上贈品數量有限，送完為止。

此外，為增添遊客參與感與趣味性，活動期間，民眾完成「憩淘鯉魚潭」指定任務，或使用潭南碼頭互動自拍系統拍照，將照片上傳至本處Facebook粉專指定貼文，並於官網成功報名參加活動，當日出示證明即可現場隨機抽精美小禮一份。

而最受矚目的抽獎活動將於今年5月7日登場，最大獎為溫泉飯店平日住宿券，另準備多項驚喜好禮，邀請民眾在欣賞螢光點點的浪漫景致之餘，也把縱谷限定好禮帶回家。（上述好禮採擇一兌換，不重複領取）

▲▼擴大「台灣好行－賞螢專車」服務，推出結合藍染手作、賞蝶與賞螢的季節限定遊程。

為了守護脆弱的生態環境並確保遊客安全，縱管處特別呼籲，由於活動場域位於戶外自然棲地，參與民眾務必依循導覽志工與工作人員的引導。建議穿著長袖、長褲以防蚊蟲，並基於安全考量，活動期間嚴禁穿著高跟鞋、露趾涼鞋或撐傘。在照明方面，請民眾務必為隨身手電筒加罩「紅色玻璃紙」，將人工光害對螢火蟲的干擾降至最低。此外，活動期間鯉魚潭潭南步道將實施交通管制，自駕前往的民眾請配合將車輛停放於潭南停車場後，再步行進入活動場域。

更多活動詳情及預約報名資訊，歡迎至縱管處官網或臉書粉絲專頁查詢。

縱管處官網：https://www.erv-nsa.gov.tw/

縱管處粉絲專頁：https://www.facebook.com/tbrocerv/?locale=zh_TW

賞螢活動頁面：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/7058

賞螢活動報名網址：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/firefly/

