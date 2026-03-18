訂鴨肉飯「禮貌求3張衛生紙」　店家冷笑公審！網氣炸：支持提告

▲店家公審客人，反遭大票網友撻伐。（圖／翻攝自臉書／一百五）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名陳姓女子日前訂購某間鴨肉飯時，禮貌備註「如果可以，請幫我附三張衛生紙」，不料竟遭店家截圖並公開姓名、電子信箱進行公審。此舉引發網友強烈不滿，紛紛撻伐店家，事後店家雖已緊急刪文，仍止不住排山倒海的負評。

禮貌備註「請附3張衛生紙」 鴨肉飯店家具名公審引眾怒

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一名陳姓女子近日透過外送平台訂購鴨肉飯，並在訂單備註欄客氣寫下「如果可以，請幫我附三張衛生紙，非常感謝。」沒想到，店家收到訂單後，疑因不滿顧客要求，竟直接將訂單資訊截圖，公開陳女的全名與Email進行公審。

時事粉專「一百五」轉發截圖並公布店家，只見店家語帶嘲諷地說，「做餐飲快兩年，第一次看到這種備註，陳XX很抱歉用這種方式認識妳，希望事情不是我想的那樣。」

網友砲轟：貧窮限制想像！禮貌求助竟遭黑化對待

對於店家的激進反應，大批網友感到不可思議，認為顧客語氣相當有禮貌，並非強迫勒索，忍不住洗版狂轟「連3張衛生紙都捨不得給，食材能用多好？」「這文字有禮貌到多巴胺溢出，是我就給一包當謝禮」、「店家到底在想什麼？我的貧窮限制了我的想像」、「明明寫『如果可以』，又沒有逼你，店家是在靠北什麼」、「支持客人提告，公開個資太沒水準了」、「3張衛生紙也能氣成這樣，店可以收一收了」。

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