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黑幫滲透詐騙集團！屏東檢警逮42人　驚見「太陽精神」匾額

▲屏東檢警偵破詐騙集團。（圖／屏東縣政府警察局提供）

▲屏東檢警偵破跨縣市詐騙集團。（圖／屏東縣政府警察局提供）

記者陳崑福／屏東報導

詐騙案件猖獗，屏東檢警聯手展開跨縣市查緝行動，歷時半年成功瓦解一個橫行屏東、高雄的詐欺集團，專案小組向上溯源金流、向下追查車手，查獲42名犯嫌，並查扣逾2100萬元贓款及多項證物，更發現疑似幫派標誌物，顯示黑幫勢力可能介入，對社會治安構成嚴重威脅。

屏東地檢署指揮屏東縣政府警察局刑事警察大隊、保安警察隊、枋寮分局，並結合刑事警察局偵查第八大隊及高雄市刑大等單位組成專案小組，自去年8月至今年2月間展開偵辦，針對詐欺集團金流及組織架構進行全面清查。

▲屏東檢警偵破詐騙集團。（圖／屏東縣政府警察局提供）

▲屏東檢警偵破詐騙集團。（圖／屏東縣政府警察局提供）

警方指出，該詐欺集團以誘騙民眾交付金融卡為主要手法，再由車手透過ATM提領被害人款項，並層層上繳給集團幹部，藉此製造金流斷點，掩飾不法所得來源與去向，增加查緝難度。經長期蒐證與監控，專案小組陸續查獲23歲戴男、29歲林男、42歲楊男等42名犯嫌，犯罪層級從基層車手至幕後金主均涵蓋在內。

本次行動共查扣新臺幣約2100餘萬元現金、進口轎車2輛及手機、電腦、帳冊、點鈔機等大批證物，另於搜索地點發現「太陽精神」匾額、太陽聯盟組織表及蓮陽聯盟服飾等疑似幫派標誌物品，顯示黑幫勢力疑介入詐騙活動。

▲屏東檢警偵破詐騙集團。（圖／屏東縣政府警察局提供）

▲屏東檢警偵破詐騙集團。（圖／屏東縣政府警察局提供）

警方進一步指出，該集團金流據點遍及高雄市大寮區及屏東縣枋寮鄉、東港鎮、潮州鎮等地，並疑以當鋪、桌遊店及休閒館作為洗錢與資金流轉據點。全案已移送屏東地檢署偵辦，並持續向上追查境外盤口及幕後主嫌。

屏東縣警察局長甘炎民強調，對於幫派結合詐欺等組織性犯罪，警方將持續強力掃蕩、依法嚴辦，絕不寬貸，並呼籲民眾提高警覺，切勿輕信網路上標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」的投資訊息，如有疑問可撥打165反詐騙專線查證，以避免落入詐騙陷阱。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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