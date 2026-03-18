快訊／瑞芳台2線86K「砂石車翻覆」卡路中　31歲駕駛自行脫困

▲瑞芳台2線86公里處「砂石車翻覆」卡路中，31歲駕駛自行脫困。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區台2線86公里處今（18日）上午10時11分發生一起砂石車翻覆事故！一輛砂石車行經該路段往宜蘭方向時，因不明原因翻覆，造成現場交通一度受阻。警消人員獲報後趕抵現場，發現31歲胡姓男駕駛已自行從車頭脫困，且無明顯外傷。警方隨即進行交通疏導，並採單線雙向管制通行，至於詳細事故原因及發生經過，仍待警方進一步調查釐清。