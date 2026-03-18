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社會 社會焦點 保障人權

開棺驚見「蔭屍」！長輩下葬60年沒腐化　專家警告：恐吃子孫

▲ 清明掃墓減負擔 新北450公頃公墓全面除草。（圖／新北市民政局提供）

▲南部有民眾在進行遷葬除墳時，開棺竟發現下葬已60年的長輩遺體完全沒有腐化。（示意圖、非當事墓地／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

清明節將至，不少民眾為了避開人潮，自農曆春節過後便陸續展開掃墓祭祖。然而，近期南部卻傳出一起令家屬驚心動魄的事件，有民眾在進行遷葬除墳時，開棺竟發現下葬已60年的長輩遺體完全沒有腐化，變成了民間傳說中的「蔭屍」。對此，知名民俗專家廖大乙指出，蔭屍對後代子孫恐有負面影響，俗稱「吃子孫」，最好盡快火化入塔。

廖大乙表示，遺體在正常情況下，下葬數年後應會自然腐化「撿骨」，若超過一甲子仍維持原狀，通常與以下三大成因有關，包括棺木品質太好、墓地的地理位置排水不良、濕氣過重以及地理師專業度不足等。

▲民俗大師廖大乙。（圖／廖大乙提供）

▲民俗大師廖大乙透露，會形成蔭屍主要有三個原因。（圖／資料照片）

廖大乙提醒，在民間習俗中，蔭屍被認為會對後代產生不利影響，俗稱「吃子孫」，從民俗角度來看，長輩靈體若未能安息入土為安，其磁場會干擾後輩。常見的影響包括子孫精神不振、事業運勢受阻；在家庭方面，則可能導致後輩婚姻不順、甚至出現離婚潮；嚴重者，家族成員甚至可能出現精神方面的疾病或不明原因的身體衰弱。

廖大乙建議家屬儘速將遺體進行火化處理，將靈體轉化為骨灰後，入納骨塔安置，讓長輩安息，化解對後代子孫的負面衝擊。

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