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台鐵基層主管「少賺6千」沒人想當　加給案仍待行政院點頭

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工 。（圖／記者李毓康攝）　

▲台鐵基層主管收入反變少，主管加給案仍待行政院核定。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵除已爭取今年1月起夜間津貼翻3倍外，調高基層主管加給案仍躺在行政院待審議。台鐵董事長鄭光遠今日坦言，許多基層主管沒人願意擔任，主要是升任站長或副站長，因不能輪班少了加班與津貼導致收入反減少，差距最高達6千元，交通部將協助台鐵向行政院積極爭取主管加給。

台鐵上午舉辦五一勞動節活動，68名員工獲模範勞工表揚。交通部長陳世凱出席致詞時表示，目前交通部努力爭取的，包括民俗節日出勤獎金、夜點費的調整、工程人員加給、主管加給，以及危險職務加給，另還有事故搶修出勤的獎金，以及車長自主備勤的津貼。這些項目，交通部都正在努力向行政院爭取中，他可以向大家承諾，交通部一定會是所有台鐵人最堅強的後盾，員工的福利一定會記在心裡，也會儘快來努力爭取。

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台鐵董事長鄭光遠則指出，這段時間台鐵已經在多項福利上有所進展，並獲得行政院核定，包括夜點津貼，當旅客在深夜時分都已經回家休息，許多同仁仍在第一線工作，奔波在鐵路沿線，爬電線桿、處理土石流、維護設備，當時夜點津貼只有120元，且是9年前訂定，並不合理，因此積極爭取，在交通部長支持下，現在最高已調整到400元，超過原來的3倍，今年1月起已開始發放。

▲▼台鐵董事長鄭光遠。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵董事長鄭光遠。（圖／記者李姿慧攝）

至於基層主管加給則持續爭取中，鄭光遠說，許多二級、三級站的主管，甚至科長職務，都出現沒有人願意擔任，原因在於升任站長或副站長後，多了承擔但加給不到4千元，卻因為不能輪班，失去原本可領取的加班與津貼，收入反而減少，差距甚至達到6千元以上，不利於基層幹部的培養，人才培育對公司的永續發展至關重要。

鄭光遠指出，在交通部長支持下，台鐵推動主管加給調整，科長級以上加給提高1倍以上，站長、副站長也提升約6成，這項方案交通部已核准，目前仍在行政院整體審議中，因需考量其他國營事業的一致性。不過交通部長承諾將會協助台鐵向行政院積極爭取。

陳世凱也指出，台鐵雖然是一個百年老店，但公司化至今兩年的時間，轉變的過程看到的是第一線同仁願意讓台鐵變得更好的那份衝勁與投入；這兩年來，台鐵員工努力撐起國家的日常運作、經濟的推進，也看到了台鐵展現的交通韌性，特別是在花蓮光復地區受災時，台鐵讓當地不至於成為孤島。

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

陳世凱表示，花蓮光復受災時，第一線挺身而出的就是台鐵同仁，光復站的運量從原本一天約1千多人次，暴增到5萬多人次。救災過程中台鐵總共運送了約50萬人次的旅客與救災人員進出當地。不論是旅客疏運，還是現場整備與支援，台鐵員工都在災難中迅速投入，協助地方完成復原工作，讓他看見台鐵的努力，也讓台灣因為台鐵而更加具有韌性。

除福利和服務外，台鐵安全提升也獲初步成果，鄭光遠表示，從去年7月開始，每週平均約有20多件異常事件，最近兩個月已經降低至每週不到10件，是很大的進步；尤其今年春節期間，準點率從去年的89%提升到95%，增加約6個百分點，異常事件也從39件降至16件，減少將近6成。

鄭光遠也指出，未來台鐵「五大明珠」策略，第一顆明珠是本業運輸，將進行車隊汰舊換新，善用EMU3000與EMU900等新型列車，提升服務品質，也讓駕駛與維修體系更專業集中；第二顆明珠是資產開發，例如台北車站雙子星案，將帶來可觀收益，也會活化各地資產。

鄭光遠說，第三顆明珠是台鐵便當，將持續創新產品與行銷；第四顆明珠是台鐵夢工廠，將整合各地文化與特色商品，透過全台242個車站，推動地方創生與經濟發展；第五顆明珠是觀光旅遊，包括觀光列車與臺鐵假期，結合車票、飯店與旅遊行程，特別是花東地區，帶動地方發展與公司營收。這5大明珠，將以「安全」為核心串聯起來，成台鐵永續發展的重要策略。

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