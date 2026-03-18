　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗戰火外溢！美使館建築遭襲　國務院急令「全球使館」檢討維安

▲▼2026年3月14日，位於巴格達的美國駐伊拉克大使館遭到飛彈攻擊冒出濃煙。（圖／路透）

▲2026年3月14日，位於巴格達的美國駐伊拉克大使館遭到飛彈攻擊冒出濃煙。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗戰爭戰火持續延燒，美國駐伊拉克大使館週二（17日）驚傳遭到無人機襲擊，其中一架更直接墜毀在使館建築群內。針對中東局勢動盪，美國國務院已緊急向全球外交據點發出指示，要求所有大使館與辦事處立即召開會議，全面檢討當前的維安層級。

巴格達使館驚魂　3架無人機直衝建築群

根據《美聯社》報導，伊拉克安全官員指出，17日至少有3架無人機瞄準位於首都巴格達的美國大使館。雖然其中2架被成功攔截，但第3架無人機仍突破防線，墜毀在使館建築群內部。

美國國務院隨後證實，在近期這波針對外交據點的襲擊中，無論是駐巴格達大使館，或是位於艾比爾（Irbil）的領事館，目前均無美國籍職員死亡或受傷。

憂衝突外溢　國務院令全球召開EAC審查

《華盛頓郵報》取得的一份17日發布的內部訊息顯示，國務院已要求全球各地的外交據點召開「緊急行動委員會」（EACs）。指令中明確提到，由於「中東目前持續發展的局勢，以及可能產生的外溢效應」，各據點必須審查其安全狀況。

國務院發言人向《獨立報》表示，為了人員與設施安全，不對內部通訊內容發表評論。不過發言人證實，中東境內的每一座使館在美軍打擊伊朗前，就已召開過EAC，且在軍事行動期間持續運作。他也補充，召開委員會是基於行動考量，不一定代表目前有特定威脅。

「史詩怒火行動」轟炸7千目標　民兵反擊次數驚人

根據美國中央司令部數據，美軍在代號為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的對伊朗戰爭中，已擊中超過7000個目標。而人道組織「伊朗紅新月會」則指出，戰爭已導致伊朗境內超過1300人喪生。

隨著美以兩週前聯手展開打擊，美方機構也成為報復目標。國務院週一的內部訊息顯示，自2月28日以來，地區民兵組織已對美國設施發動了至少292次襲擊。

美軍13人殉職、200人受傷　五角大廈曝最新傷亡

五角大廈統計指出，截至目前已有至少13名美軍官兵在戰爭中殉職，另有200人受傷。美國中央司令部對外表示，絕大多數受傷成員傷勢較輕，目前已有超過180名官兵康復並重返崗位執行勤務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南港建案意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死
委內瑞拉隊長談家人來美國看球哽咽　首冠到手：我可以退休了
方志友、楊銘威婚變「完整時間軸」！　23歲帶球嫁到協議離婚
LINE Premium和「免費版」差在哪？　一圖搞懂
選擇性封鎖！5艘「友好國船隻」成功通行荷莫茲海峽
藍白合新進度！合作協議下午出爐　3縣市擬全民調決勝負
獨／楊千霈疑重燃愛火…親曝感情現況　與建材業陳傑憲關係全說了
上櫃建設公司涉內線交易！　董事長等10人遭約談

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

報復國安首長之死！伊朗集束彈藥轟炸以色列　70歲老夫婦喪命

伊朗戰火外溢！美使館建築遭襲　國務院急令「全球使館」檢討維安

斬首伊朗國安首長！專家揭以色列80年暗殺計畫：打仗宛如黑手黨

曾2次戰勝癌症！24歲女吃了「朋友做的料理」　染罕病癱瘓險死亡

選擇性封鎖！伊朗管控荷莫茲海峽　5艘「友好國船隻」成功通行

WBC委內瑞拉擊敗美國！　川普秒發「1單字」網笑瘋

2男博物館嬉鬧害「價值600多萬元古象牙」砸成碎片　手癢下場慘了

伊朗國安首長被擊斃！軍方誓言果斷復仇　警告川普「等著收驚喜」

警告川普去讀「越戰史」　伊朗副外長：派兵會讓美深陷泥沼

川普從未如此憤怒！　美議員轟盟友拒絕護航「衝擊美歐關係」

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

善款2.5億只用千萬做公益！前名模只認詐貸　在押胞兄一肩扛

報復國安首長之死！伊朗集束彈藥轟炸以色列　70歲老夫婦喪命

伊朗戰火外溢！美使館建築遭襲　國務院急令「全球使館」檢討維安

斬首伊朗國安首長！專家揭以色列80年暗殺計畫：打仗宛如黑手黨

曾2次戰勝癌症！24歲女吃了「朋友做的料理」　染罕病癱瘓險死亡

選擇性封鎖！伊朗管控荷莫茲海峽　5艘「友好國船隻」成功通行

WBC委內瑞拉擊敗美國！　川普秒發「1單字」網笑瘋

2男博物館嬉鬧害「價值600多萬元古象牙」砸成碎片　手癢下場慘了

伊朗國安首長被擊斃！軍方誓言果斷復仇　警告川普「等著收驚喜」

警告川普去讀「越戰史」　伊朗副外長：派兵會讓美深陷泥沼

川普從未如此憤怒！　美議員轟盟友拒絕護航「衝擊美歐關係」

鄭習會何時登場？　國台辦：與國民黨增進政治互信、保持聯繫互動

世界的林襄！球迷驚喜「唯一台灣代表」登WBC決賽前影片

林飛帆投書美國智庫　明將宣布2026台灣城鎮韌性演習規劃

快訊／南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

國泰中東航班4/30前全取消　阿提哈德台北航線3月底前停飛

球鞋也能用來防守？禿曼巴出奇招！卡魯索「球鞋賞火鍋」吞技術犯規

2026南投螢火蟲季4大賞螢區放閃　5/31前登錄發票可抽iPhone

美調查稱僅3成陸民眾支持武統 　國台辦：盡最大努力爭取和平統一

報復國安首長之死！伊朗集束彈藥轟炸以色列　70歲老夫婦喪命

差點被安樂死！　6歲小貓嚴重腸阻塞手術挖出「26個髮圈」

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

國際熱門新聞

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

裸祭踩踏再添1死　已2死1傷

WBC委內瑞拉擊敗美國　川普秒發「1單字」

川普：我們不需要任何人幫助

色機師偷拍16空姐性愛畫面　影片全PO網　

即／美軍多枚「2267公斤鑽地彈」轟炸伊朗

中華隊也有份　WBC冠、亞軍獎金曝光

快訊／伊朗證實：最高安全首長遭以色列擊斃

反對打伊朗　美國反恐中心主任辭職

法國非當事方　馬克宏：不參與打通荷莫茲

國安首長被擊斃！伊朗警告川普「等著收驚喜」

輝達也要進軍太空　晶片1問題是挑戰

市場關注中東局勢與Fed決策會議　美股收盤齊揚

伊朗管控荷莫茲海峽　「選擇性放行」友好國家

更多熱門

相關新聞

專家揭以色列暗殺計畫：打仗宛如黑手黨

專家揭以色列暗殺計畫：打仗宛如黑手黨

伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）死於以色列空襲，成為最新一名遭擊殺的德黑蘭領袖。半島電視台高級政治分析家比沙拉（Marwan Bishara）指出，以色列持續暗殺敵國領袖，是一種宛如黑手黨的戰爭手段，而擊斃拉里賈尼，恐怕是為了破壞美國與伊朗對話的機會。

24歲女吃了「朋友做的料理」　染罕病癱瘓險死

24歲女吃了「朋友做的料理」　染罕病癱瘓險死

陸趁中東衝突攻台？　國台辦：勿低估捍衛領土完整決心能力

陸趁中東衝突攻台？　國台辦：勿低估捍衛領土完整決心能力

伊朗管控荷莫茲海峽　「選擇性放行」友好國家

伊朗管控荷莫茲海峽　「選擇性放行」友好國家

陸助台人撤中東　國台辦：台胞證就是「護身符」

陸助台人撤中東　國台辦：台胞證就是「護身符」

關鍵字：

中東伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普

讀者迴響

熱門新聞

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

方志友淚訴11年婚姻壓力！

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

吳淡如：這7種人最難變有錢

LINE訂閱制本週有望上線

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照胃鏡搖頭

黃仁勳背板股「新面孔」永擎祭庫藏股　飆第2根漲停

AV女網紅槓上攀岩教練　發文還原現場

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面