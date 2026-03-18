伊朗戰火外溢！美使館建築遭襲　國務院急令「全球使館」檢討維安

▲2026年3月14日，位於巴格達的美國駐伊拉克大使館遭到飛彈攻擊冒出濃煙。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗戰爭戰火持續延燒，美國駐伊拉克大使館週二（17日）驚傳遭到無人機襲擊，其中一架更直接墜毀在使館建築群內。針對中東局勢動盪，美國國務院已緊急向全球外交據點發出指示，要求所有大使館與辦事處立即召開會議，全面檢討當前的維安層級。

巴格達使館驚魂 3架無人機直衝建築群

根據《美聯社》報導，伊拉克安全官員指出，17日至少有3架無人機瞄準位於首都巴格達的美國大使館。雖然其中2架被成功攔截，但第3架無人機仍突破防線，墜毀在使館建築群內部。

美國國務院隨後證實，在近期這波針對外交據點的襲擊中，無論是駐巴格達大使館，或是位於艾比爾（Irbil）的領事館，目前均無美國籍職員死亡或受傷。

憂衝突外溢 國務院令全球召開EAC審查

《華盛頓郵報》取得的一份17日發布的內部訊息顯示，國務院已要求全球各地的外交據點召開「緊急行動委員會」（EACs）。指令中明確提到，由於「中東目前持續發展的局勢，以及可能產生的外溢效應」，各據點必須審查其安全狀況。

國務院發言人向《獨立報》表示，為了人員與設施安全，不對內部通訊內容發表評論。不過發言人證實，中東境內的每一座使館在美軍打擊伊朗前，就已召開過EAC，且在軍事行動期間持續運作。他也補充，召開委員會是基於行動考量，不一定代表目前有特定威脅。

「史詩怒火行動」轟炸7千目標 民兵反擊次數驚人

根據美國中央司令部數據，美軍在代號為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的對伊朗戰爭中，已擊中超過7000個目標。而人道組織「伊朗紅新月會」則指出，戰爭已導致伊朗境內超過1300人喪生。

隨著美以兩週前聯手展開打擊，美方機構也成為報復目標。國務院週一的內部訊息顯示，自2月28日以來，地區民兵組織已對美國設施發動了至少292次襲擊。

美軍13人殉職、200人受傷 五角大廈曝最新傷亡

五角大廈統計指出，截至目前已有至少13名美軍官兵在戰爭中殉職，另有200人受傷。美國中央司令部對外表示，絕大多數受傷成員傷勢較輕，目前已有超過180名官兵康復並重返崗位執行勤務。